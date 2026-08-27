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Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

Пшеница в Чикаго подорожала до максимума с июля 2023 года. Рынок опасается перебоев с экспортом из-за новой эскалации войны.

Цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума, поскольку в мире опасаются усиления войны рф против Украины

Цена на пшеницу на бирже в Чикаго продолжила расти и достигла самого высокого уровня за три года. Причиной стали опасения относительно дальнейшей эскалации войны россии против Украины и новых перебоев с экспортом зерна из Черноморского региона, пишет Bloomberg, передает УНН.

Подробности

россия и Украина являются одними из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок. На две страны приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, а также значительные объемы ячменя, кукурузы и подсолнечного масла.

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Война уже привела к повреждению украинских портов и зерновых терминалов, что ограничило возможности экспорта. Теперь рынок опасается, что в случае нового усиления российских атак ситуация с поставками может ухудшиться еще больше.

Эскалация войны может ударить по мировым ценам на продовольствие

По данным Bloomberg, россия готовится усилить удары по Украине, в частности по инфраструктуре, после того как в кремле пришли к выводу, что переговоры о мирном соглашении зашли в тупик.

Рынок очень обеспокоен логистическими ограничениями в случае эскалации конфликта

— заявил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

По его словам, если не будут достигнуты договоренности относительно безопасного судоходства в Черном море, рост цен на зерно может продолжиться.

Украинский экспорт сельскохозяйственной продукции уже сократился более чем наполовину по сравнению с предыдущими оценками. В то же время ожидается, что экспорт пшеницы из россии в августе будет более чем на 50% ниже, чем в прошлом году.

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На этом фоне цена чикагской пшеницы выросла на 2,6% после скачка на 6,4% днем ранее. С начала августа она подорожала примерно на 19%, а нынешний уровень является самым высоким с июля 2023 года.

Рост стоимости зерна уже выходит за пределы фьючерсного рынка. Страны Ближнего Востока, Африки и Азии в значительной степени зависят от поставок из россии и Украины, которые традиционно предлагают зерно по более низким ценам.

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Степан Гафтко

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