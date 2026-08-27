Ціна на пшеницю досягла трирічного максимуму, оскільки у світі побоюються посилення війни рф проти України
Київ • УНН
Пшениця в Чикаго подорожчала до максимуму з липня 2023 року. Ринок побоюється перебоїв з експортом через нову ескалацію війни.
Ціна на пшеницю на біржі в Чикаго продовжила зростання та досягла найвищого рівня за три роки. Причиною стали побоювання щодо подальшої ескалації війни росії проти України та нових перебоїв з експортом зерна з Чорноморського регіону, пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
росія та Україна є одними з ключових постачальників зерна на світовий ринок. На дві країни припадає понад чверть світового експорту пшениці, а також значні обсяги ячменю, кукурудзи та соняшникової олії.
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Війна вже призвела до пошкодження українських портів і зернових терміналів, що обмежило можливості експорту. Тепер ринок побоюється, що у разі нового посилення російських атак ситуація з постачанням може погіршитися ще більше.
Ескалація війни може вдарити по світових цінах на продовольство
За даними Bloomberg, росія готується посилити удари по Україні, зокрема по інфраструктурі, після того, як у кремлі дійшли висновку, що переговори про мирну угоду зайшли у глухий кут.
Ринок дуже стурбований логістичними обмеженнями у разі ескалації конфлікту
За його словами, якщо не буде досягнуто домовленостей щодо безпечного судноплавства в Чорному морі, зростання цін на зерно може продовжитися.
Український експорт сільськогосподарської продукції вже скоротився більш ніж наполовину порівняно з попередніми оцінками. Водночас очікується, що експорт пшениці з росії у серпні буде більш ніж на 50% нижчим, ніж торік.
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На цьому тлі ціна чиказької пшениці зросла на 2,6% після стрибка на 6,4% днем раніше. Від початку серпня вона подорожчала приблизно на 19%, а нинішній рівень є найвищим із липня 2023 року.
Зростання вартості зерна вже виходить за межі ф'ючерсного ринку. Країни Близького Сходу, Африки та Азії значною мірою залежать від поставок із росії та України, які традиційно пропонують зерно за нижчими цінами.
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