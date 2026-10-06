Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста
Київ • УНН
Starring Georgia отримала майже 18 млн доларів держпідтримки перед концертом Ye. Шоу зібрало понад 70 тисяч глядачів і 12,2 млн доларів.
Перед масштабним червневим шоу американського репера Каньє Уеста (Ye) у Тбілісі державна компанія "Старрінг Джорджія" (Starring Georgia) отримала від уряду Грузії субсидію у розмірі 42,6 млн ларі ($17,8 млн). Це випливає з опублікованого Міністерством фінансів документа про аналіз фіскальних ризиків бюджету, повідомляє УНН із посиланням на Новини Грузія та агентство bm.ge.
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Видання зауважує що проєкт Starring Georgia створили під егідою Мінкультури для просування країни та розвитку туризму через запрошення світових музичних зірок.
Зазначені 42,6 млн ларі перерахували компанії у 2025 році. Це перша держпідтримка Starring Georgia з 2022 року, коли майданчик Black Sea Arena у Шекветілі отримав 73 млн ларі на стартовий запуск програми. При цьому протягом усього 2025 року компанія не проводила жодного дорогого концерту, а її головним та найграндіознішим проєктом у 2026 році став саме виступ Каньє Веста.
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Скільки саме з одержаних бюджетних коштів та доходів від продажу квитків пішло на гонорар виконавця, залишається невідомим.
Starring Georgia традиційно працює в режимі обмеженої публічності: ключові договори та інформація про виплати гонорарів артистам відсутні як на сайті самої компанії, так і в єдиному реєстрі державних закупівель. Більше того, у травні 2026 року уряд Грузії офіційною постановою звільнив Starring Georgia від обов'язкового дослідження ринку під час укладання контрактів.
Незважаючи на закритість кошторису, комерційні показники продажу квитків на шоу виявилися рекордними для грузинського шоу-бізнесу. Концерт, що відбувся 12 червня на тбіліському стадіоні "Динамо-Арена", зібрав понад 70 тисяч глядачів. За даними компанії, валовий виторг від продажу квитків перевищив 31,8 мільйона ларі (12,2 млн доларів).
Виступ Ye став першим концертом репера в Грузії та на всьому пострадянському просторі, а також найбільшим комерційним шоу в історії країни, що побив минулорічний рекорд Джастіна Тімберлейка (55 тисяч глядачів).
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Паралельно із документом Мінфіну Грузії стало відомо про завершення консолідації культурних активів під управлінням Мінкультури. У січні 2025 року до складу Starring Georgia увійшли Тбіліський державний концертний зал (Філармонія) та керуюча компанія Black Sea Arena, а наприкінці того ж року до структури приєднали ТОВ "Сервіс-7", оператора парку розваг "Цицинатела".