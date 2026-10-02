У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"

Каньє Вест. Фото: Stephen Lovekin/Shutterstock

Організатори підтвердили, що два аншлагові концерти, на яких Каньє Вест мав виступити в росії, були скасовані після багатотижневої плутанини, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Американський репер, який тепер називається Ye, мав виступити на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі 10 і 11 жовтня.

У дописі, опублікованому в додатку для обміну повідомленнями Telegram у четвер, організатор Say Agency повідомив, що шоу більше не проводитиметься.

"Друзі, з щирим жалем повідомляємо, що концерти Ye в Санкт-Петербурзі в заплановані дати не відбудуться", - написали в московському агентстві.

"Найближчим часом ми зв’яжемося з вами з офіційною заявою щодо статусу проекту та планів на майбутнє.

"Агенція "Сай" дуже вдячна всім, хто ці півтора місяці був з нами: підтримував, хвилювався і, як і ми, чекав на ці концерти всім серцем. Ми залишаємось на зв’язку та продовжуємо працювати".

Агентство додало, що повернення коштів за квитки буде доступне з понеділка, 12 жовтня, з детальною інформацією про "правила та умови повернення".

Додамо

Видання зазначає, що заяві про відміну концертів передували тижні плутанини щодо статусу шоу. "Газпром Арена" спочатку захоплено писала про концерти в соціальних мережах, називаючи Ye "найвпливовішим музичним артистом нашого часу". Потім у серпні, після того, як концерти були розпродані, компанія заявила, що не підписала угоду про оренду стадіону з організаторами концертів, тому концерт не міг відбутися на її території.

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Арена підкреслила, що "не несе" відповідальності за бронювання, і визнала, що отримувала скарги на шоу.

Речниця російського МЗС марія захарова раніше назвала заплановані шоу неприйнятними через "прославляння" Ye Гітлера.

Політик микола новічков закликав розпочати розслідування щодо музиканта за вихваляння Гітлера та заявив, що концерти мають бути скасовані, якщо він публічно не заявить про "моральну підтримку росії та спецоперації (війні в Україні - ред.)".

Минулого року Ye почав продавати футболки зі свастикою та випустив пісню під назвою Heil Hitler.

У січні він опублікував оголошення на всю сторінку в Wall Street Journal, щоб вибачитися, під назвою: "Тим, кому я завдав болю".

Він писав: "Я не нацист і не антисеміт. Я люблю євреїв".

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Репер сказав, що його біполярний розлад привів його до "чотиримісячного маніакального епізоду психотичної, параноїдальної та імпульсивної поведінки, який зруйнував моє життя".

Видання наголошує, що план Ye виступити в росії — слідом за Полом Окенфолдом, DaBaby, Джейсоном Деруло та Akon — зневажає масштабні санкції та закликає до бойкоту культури після того, як країна вторглася в Україну у 2022 році.

У квітні виступ Ye у Франції було відкладено після того, як йому було відмовлено у візі до Великої Британії, що призвело до скасування його виступів на лондонському фестивалі Wireless через негативну реакцію після його антисемітських висловлювань.

Ye мав виступити на фестивалі Pulse of Gaia на арені RCF в Реджіо-Емілія в липні, але префект міста Сальваторе Ангієрі зупинив концерти після того, як місцева єврейська громада висловила "занепокоєння".

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