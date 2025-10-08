Каньє Вест виступить у москві за 1,2 мільйона доларів - росЗМІ

Американський репер Каньє Вест 8 грудня виступить у москві. За це він отримає 1,2 мільйона доларів, повідомляють росЗМІ з посиланням на організаторів майбутнього виступу, пише УНН.

Деталі

Анонімне джерело повідомило, що шоу заплановано на 8 грудня. За виступ репер отримає 1,2 мільйона доларів. Відомо, що договір було укладено ще у середині вересня.

Також повідомляється, що концерт має відбутися в "Лужниках", де відвідати захід зможуть не менше 45 тисяч осіб.

Крім того, 50% від свого передбачуваного гонорару Каньє вже отримав. Ще 25% від загальної суми артист отримає після прильоту в росію, а решту — впродовж доби після виступу.

Доповнення

Американський репер та дизайнер Каньє Вест, який у 2021 році офіційно змінив ім'я на Ye, знову оновив свої дані. Згідно з новими документами, його нове ім'я тепер - Ye Ye.

