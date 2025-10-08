Канье Уэст выступит в москве за 1,2 миллиона долларов - росСМИ
Киев • УНН
Американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве 8 декабря, за что получит 1,2 миллиона долларов. Шоу состоится в "Лужниках", где ожидается 45 тысяч зрителей.
Американский рэпер Канье Уэст 8 декабря выступит в Москве. За это он получит 1,2 миллиона долларов, сообщают росСМИ со ссылкой на организаторов будущего выступления, пишет УНН.
Подробности
Анонимный источник сообщил, что шоу запланировано на 8 декабря. За выступление рэпер получит 1,2 миллиона долларов. Известно, что договор был заключен еще в середине сентября.
Также сообщается, что концерт должен состояться в "Лужниках", где посетить мероприятие смогут не менее 45 тысяч человек.
Кроме того, 50% от своего предполагаемого гонорара Канье уже получил. Еще 25% от общей суммы артист получит по прилету в Россию, а остальное — в течение суток после выступления.
Дополнение
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который в 2021 году официально сменил имя на Ye, снова обновил свои данные. Согласно новым документам, его новое имя теперь - Ye Ye.
