Трампа проинформировали о вариантах удара по Ирану на фоне продолжающихся протестов - NYT

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий против Ирана в ответ на жесткое подавление антиправительственных протестов. Окончательное решение пока не принято, но в администрации подтверждают, что такие сценарии серьезно обсуждаются. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

«По словам нескольких американских чиновников, знакомых с этим вопросом, президента Трампа в последние дни проинформировали о новых вариантах военных ударов по Ирану, на фоне того, как он рассматривает возможность выполнения своей угрозы напасть на страну за подавление протестующих. Господин Трамп еще не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно рассматривает возможность санкционирования удара в ответ на усилия иранского режима подавить демонстрации, вызванные распространенными экономическими проблемами», – пишет издание.

По предварительной информации, президенту США был предложен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране.

«Иран, возможно, смотрит на свободу, как никогда раньше», – написал Дональд Трамп в социальных сетях.

А также добавил: «США готовы помочь!!!»

Напомним

Администрация Трампа обсуждает возможные воздушные удары по военным объектам Ирана. Это ответ на вероятную эскалацию насилия против протестующих.

Израиль привел свои вооруженные силы в повышенную готовность из-за возможного военного вмешательства США в Иран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в Иране и заявления Трампа о готовности помочь иранскому народу.