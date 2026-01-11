$42.990.00
Эксклюзив
09:33 • 2972 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
06:05 • 12063 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 21152 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 32014 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 52224 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 38757 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 31895 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 35954 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 58803 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40326 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Трампа проинформировали о вариантах удара по Ирану на фоне продолжающихся протестов - NYT

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий против Ирана в ответ на жесткое подавление антиправительственных протестов. Окончательного решения пока нет, но сценарии серьезно обсуждаются.

Трампа проинформировали о вариантах удара по Ирану на фоне продолжающихся протестов - NYT

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий против Ирана в ответ на жесткое подавление антиправительственных протестов. Окончательное решение пока не принято, но в администрации подтверждают, что такие сценарии серьезно обсуждаются. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

«По словам нескольких американских чиновников, знакомых с этим вопросом, президента Трампа в последние дни проинформировали о новых вариантах военных ударов по Ирану, на фоне того, как он рассматривает возможность выполнения своей угрозы напасть на страну за подавление протестующих. Господин Трамп еще не принял окончательного решения, но официальные лица заявили, что он серьезно рассматривает возможность санкционирования удара в ответ на усилия иранского режима подавить демонстрации, вызванные распространенными экономическими проблемами», – пишет издание.

По предварительной информации, президенту США был предложен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране.

«Иран, возможно, смотрит на свободу, как никогда раньше», – написал Дональд Трамп в социальных сетях.

А также добавил: «США готовы помочь!!!»

Напомним

Администрация Трампа обсуждает возможные воздушные удары по военным объектам Ирана. Это ответ на вероятную эскалацию насилия против протестующих.

Израиль привел свои вооруженные силы в повышенную готовность из-за возможного военного вмешательства США в Иран. Это произошло на фоне антиправительственных протестов в Иране и заявления Трампа о готовности помочь иранскому народу.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
The New York Times
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран