Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Адміністрація Трампа обговорює можливі повітряні удари по військових об'єктах Ірану. Це відповідь на ймовірну ескалацію насильства проти протестувальників.

Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа провела попередні обговорення щодо можливого здійснення повітряних ударів по військових об'єктах в Ірані. Як повідомляють офіційні особи США, цей крок розглядається як відповідь на ймовірну ескалацію насильства з боку іранського режиму проти учасників масових протестів. Про це повідомляє WSJ, пише УНН.

Деталі

Президент Трамп уже кілька разів публічно застерігав Тегеран від "кривавих репресій", наголошуючи на готовності Вашингтона до силового втручання.

У суботу, 10 січня, Дональд Трамп знову звернувся до іранського народу через свою соціальну мережу Truth Social. "Іран, можливо, дивиться на СВОБОДУ, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!", - написав американський лідер.

Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти10.01.26, 22:43 • 658 переглядiв

За словами джерел в адміністрації, серед обговорюваних варіантів є широкомасштабний авіаудар по ключових іранських військових цілях. Водночас посадовці зазначають, що наразі ці розмови є частиною "звичайного планування" і ознак неминучого нападу поки немає - переміщення військової техніки чи особового складу для підготовки до удару не зафіксовано.

Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран10.01.26, 14:57 • 4870 переглядiв

Державний секретар Марко Рубіо також підтвердив підтримку "сміливого народу Ірану", тоді як офіційний Тегеран назвав заяви Білого дому втручанням у внутрішні справи та попередив про "руйнівні наслідки" для регіону у разі агресії США. 

Рубіо висловив підтримку США "хороброму народу Ірану" на тлі протестів10.01.26, 12:21 • 5410 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Марко Рубіо
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран