Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 12659 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 23459 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 24468 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 22643 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 22856 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 30162 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 53092 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38528 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37858 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30722 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.7м/с
76%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иранские медики сообщают о переполненных больницах на фоне продолжающихся протестов - BBC10 января, 11:34 • 4534 просмотра
Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10 января, 12:57 • 4800 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 11125 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 9836 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 4424 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 34233 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 81542 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 108274 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 79878 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 101007 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 4432 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 11130 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 68802 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 70363 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91092 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Truth Social

Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Администрация Трампа обсуждает возможные воздушные удары по военным объектам Ирана. Это ответ на вероятную эскалацию насилия против протестующих.

Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ

Администрация Дональда Трампа провела предварительные обсуждения относительно возможного осуществления воздушных ударов по военным объектам в Иране. Как сообщают официальные лица США, этот шаг рассматривается как ответ на вероятную эскалацию насилия со стороны иранского режима против участников массовых протестов. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп уже несколько раз публично предостерегал Тегеран от "кровавых репрессий", подчеркивая готовность Вашингтона к силовому вмешательству.

В субботу, 10 января, Дональд Трамп снова обратился к иранскому народу через свою социальную сеть Truth Social. "Иран, возможно, смотрит на СВОБОДУ, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", - написал американский лидер.

Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь10.01.26, 22:43 • 630 просмотров

По словам источников в администрации, среди обсуждаемых вариантов есть широкомасштабный авиаудар по ключевым иранским военным целям. В то же время чиновники отмечают, что сейчас эти разговоры являются частью "обычного планирования" и признаков неминуемого нападения пока нет - перемещения военной техники или личного состава для подготовки к удару не зафиксировано.

Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10.01.26, 14:57 • 4822 просмотра

Государственный секретарь Марко Рубио также подтвердил поддержку "смелого народа Ирана", тогда как официальный Тегеран назвал заявления Белого дома вмешательством во внутренние дела и предупредил о "разрушительных последствиях" для региона в случае агрессии США. 

Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов10.01.26, 12:21 • 5400 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Марко Рубио
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран