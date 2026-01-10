Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ

Администрация Дональда Трампа провела предварительные обсуждения относительно возможного осуществления воздушных ударов по военным объектам в Иране. Как сообщают официальные лица США, этот шаг рассматривается как ответ на вероятную эскалацию насилия со стороны иранского режима против участников массовых протестов. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Президент Трамп уже несколько раз публично предостерегал Тегеран от "кровавых репрессий", подчеркивая готовность Вашингтона к силовому вмешательству.

В субботу, 10 января, Дональд Трамп снова обратился к иранскому народу через свою социальную сеть Truth Social. "Иран, возможно, смотрит на СВОБОДУ, как никогда раньше. США готовы помочь!!!", - написал американский лидер.

По словам источников в администрации, среди обсуждаемых вариантов есть широкомасштабный авиаудар по ключевым иранским военным целям. В то же время чиновники отмечают, что сейчас эти разговоры являются частью "обычного планирования" и признаков неминуемого нападения пока нет - перемещения военной техники или личного состава для подготовки к удару не зафиксировано.

Государственный секретарь Марко Рубио также подтвердил поддержку "смелого народа Ирана", тогда как официальный Тегеран назвал заявления Белого дома вмешательством во внутренние дела и предупредил о "разрушительных последствиях" для региона в случае агрессии США.

