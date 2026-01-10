Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов

США поддерживают народ Ирана на фоне антиправительственных протестов в стране, вызванных тяжелыми экономическими условиями. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на CNN.

Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана - подчеркнул Марко Рубио, госсекретарь США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если силы безопасности ответят силой. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи призвал Трампа "сосредоточиться на своей стране" и обвинил США в разжигании протестов.

