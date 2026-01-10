Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о поддержке народа Ирана на фоне протестов, вызванных экономическими условиями. Президент Трамп ранее пригрозил Ирану атакой в случае силового ответа.
США поддерживают народ Ирана на фоне антиправительственных протестов в стране, вызванных тяжелыми экономическими условиями. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на CNN.
Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана
Президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Иран, если силы безопасности ответят силой. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи призвал Трампа "сосредоточиться на своей стране" и обвинил США в разжигании протестов.
