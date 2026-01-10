Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети
В Иране тринадцатые сутки продолжаются массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом. Погиб по меньшей мере 51 человек, среди них девять несовершеннолетних.
В Иране тринадцатые сутки не утихают массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом и недовольством теократическим режимом. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, в результате жесткого подавления демонстраций погиб по меньшей мере 51 человек. Среди жертв идентифицированы девять несовершеннолетних, пишет УНН.
Силы безопасности применяют против протестующих боевое оружие, что привело к резкому росту числа погибших по сравнению с предыдущими днями. Чтобы скрыть масштабы репрессий, иранские власти ввели общенациональный "блэкаут" интернета, который длится уже более 24 часов. Несмотря на ограничения связи, тысячи людей вышли на ночные акции в Мешхеде - родном городе верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Лозунги демонстрантов перешли от экономических требований к призывам свергнуть исламистскую систему правления, действующую с 1979 года. По сообщениям аналитиков, разведки США и Израиля пересматривают свои оценки устойчивости иранских властей: если раньше протесты считались локальными, то сейчас их признают реальной угрозой для выживания действующего режима.
