Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 января, 20:32 • 11739 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 23939 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 27005 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 27199 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 23040 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 20466 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14898 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13602 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9908 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13467 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
81%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера9 января, 20:57 • 8098 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве9 января, 20:58 • 11071 просмотра
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мираVideo9 января, 21:32 • 6632 просмотра
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка9 января, 21:47 • 6292 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 4188 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 18012 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 63970 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 91807 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 65017 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 86990 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джон Хили
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 60759 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 63402 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 84658 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 102987 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 143509 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Иране тринадцатые сутки продолжаются массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом. Погиб по меньшей мере 51 человек, среди них девять несовершеннолетних.

Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети

В Иране тринадцатые сутки не утихают массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом и недовольством теократическим режимом. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, в результате жесткого подавления демонстраций погиб по меньшей мере 51 человек. Среди жертв идентифицированы девять несовершеннолетних, пишет УНН.

Подробности

Силы безопасности применяют против протестующих боевое оружие, что привело к резкому росту числа погибших по сравнению с предыдущими днями. Чтобы скрыть масштабы репрессий, иранские власти ввели общенациональный "блэкаут" интернета, который длится уже более 24 часов. Несмотря на ограничения связи, тысячи людей вышли на ночные акции в Мешхеде - родном городе верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь08.01.26, 22:50 • 6170 просмотров

Лозунги демонстрантов перешли от экономических требований к призывам свергнуть исламистскую систему правления, действующую с 1979 года. По сообщениям аналитиков, разведки США и Израиля пересматривают свои оценки устойчивости иранских властей: если раньше протесты считались локальными, то сейчас их признают реальной угрозой для выживания действующего режима. 

Иранские протесты и забастовки усиливаются на фоне обещаний Хаменеи, что государство "не отступит"09.01.26, 16:01 • 3270 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Блэкаут
Али Хаменеи
Израиль
Соединённые Штаты
Иран