Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь

Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 17855 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 21926 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 28161 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 19728 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15428 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12964 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17752 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13840 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52112 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 22257 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 13025 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 11637 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 15487 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию15:47 • 9406 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 6268 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 14026 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 15497 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 28154 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 70995 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 37243 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 40492 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64392 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83482 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 124865 просмотра
Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Иран отключил интернет и мобильную связь в стране из-за массовых протестов, начавшихся в начале января 2026 года. Пользователи не могут подключаться к социальным сетям, что затрудняет организацию и обмен информацией.

Власти Ирана отключили интернет и мобильную связь

Власти Ирана отключили Интернет и мобильную связь в стране на фоне массовых протестов. Об этом пишет IranWire, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, на фоне общенациональных протестов и забастовок жители многих городов сообщали о массовых перебоях как в стационарном, так и в мобильном интернете, особенно в Тегеране и нескольких городах западных провинций.

Отмечается, что пользователи не могут подключаться к социальным сетям или онлайн-инструментам связи, что затрудняет организацию и обмен информацией.

Сбои происходят на фоне того, что протесты, начавшиеся в начале января 2026 года, продолжают распространяться, вызванные углублением экономических трудностей, неконтролируемой инфляцией и ростом политического гнева. Демонстрации быстро выходят за пределы Тегерана и охватывают города нескольких провинций, где толпы скандируют лозунги против лидеров штатов и призывают к более широким изменениям.

Напомним

В Иране продолжаются жестокие столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности. Беспорядки, вызванные экономическим кризисом, охватили 111 городов и поселков, приведя к гибели по меньшей мере 34 протестующих и четырех сотрудников служб безопасности.

Павел Башинский

Новости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Тегеран
Иран