Власти Ирана отключили Интернет и мобильную связь в стране на фоне массовых протестов. Об этом пишет IranWire, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, на фоне общенациональных протестов и забастовок жители многих городов сообщали о массовых перебоях как в стационарном, так и в мобильном интернете, особенно в Тегеране и нескольких городах западных провинций.

Отмечается, что пользователи не могут подключаться к социальным сетям или онлайн-инструментам связи, что затрудняет организацию и обмен информацией.

Сбои происходят на фоне того, что протесты, начавшиеся в начале января 2026 года, продолжают распространяться, вызванные углублением экономических трудностей, неконтролируемой инфляцией и ростом политического гнева. Демонстрации быстро выходят за пределы Тегерана и охватывают города нескольких провинций, где толпы скандируют лозунги против лидеров штатов и призывают к более широким изменениям.

Напомним

В Иране продолжаются жестокие столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности. Беспорядки, вызванные экономическим кризисом, охватили 111 городов и поселков, приведя к гибели по меньшей мере 34 протестующих и четырех сотрудников служб безопасности.