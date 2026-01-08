Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті 8 січня, 12:02
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 8 січня, 13:29
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі 8 січня, 13:50
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 15:30
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію 15:47
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс" 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:48
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс" 7 січня, 12:23
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії" 8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків" 6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж 5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті 4 січня, 17:30
Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Іран відключив інтернет та мобільний зв'язок у країні через масові протести, що почалися на початку січня 2026 року. Користувачі не можуть підключатися до соціальних мереж, що ускладнює організацію та обмін інформацією.

Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок

Влада Ірану відключила Інтернет і мобільний зв'язок у країні на тлі масових протестів. Про це пише IranWire, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, на тлі загальнонаціональних протестів та страйків, мешканці багатьох міст повідомляли про масові перебої як у стаціонарному, так і в мобільному інтернеті, особливо в Тегерані та кількох містах західних провінцій.

Зазначається, що користувачі не можуть підключатися до соціальних мереж або онлайн-інструментів зв'язку, що ускладнює організацію та обмін інформацією.

Збої відбуваються на тлі того, що протести, що розпочалися на початку січня 2026 року, продовжують поширюватися, спричинені поглибленням економічних труднощів, неконтрольованою інфляцією та зростанням політичного гніву. Демонстрації швидко виходять за межі Тегерана та охоплюють міста кількох провінцій, де натовпи скандують гасла проти лідерів штатів та закликають до ширших змін.

Нагадаємо

В Ірані тривають жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки. Заворушення, спричинені економічною кризою, охопили 111 міст і селищ, призвівши до загибелі щонайменше 34 протестувальників і чотирьох співробітників служб безпеки.

Павло Башинський

