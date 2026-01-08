Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок

Влада Ірану відключила Інтернет і мобільний зв'язок у країні на тлі масових протестів. Про це пише IranWire, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, на тлі загальнонаціональних протестів та страйків, мешканці багатьох міст повідомляли про масові перебої як у стаціонарному, так і в мобільному інтернеті, особливо в Тегерані та кількох містах західних провінцій.

Зазначається, що користувачі не можуть підключатися до соціальних мереж або онлайн-інструментів зв'язку, що ускладнює організацію та обмін інформацією.

Збої відбуваються на тлі того, що протести, що розпочалися на початку січня 2026 року, продовжують поширюватися, спричинені поглибленням економічних труднощів, неконтрольованою інфляцією та зростанням політичного гніву. Демонстрації швидко виходять за межі Тегерана та охоплюють міста кількох провінцій, де натовпи скандують гасла проти лідерів штатів та закликають до ширших змін.

Нагадаємо

В Ірані тривають жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки. Заворушення, спричинені економічною кризою, охопили 111 міст і селищ, призвівши до загибелі щонайменше 34 протестувальників і чотирьох співробітників служб безпеки.