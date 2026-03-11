У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico

Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування військових зусиль, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит обсягом 90 млрд євро, з посиланням на двох дипломатів ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Лідери ЄС зустрінуться на саміті у Брюсселі наступного тижня, сподіваючись переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо стримати свою обіцянку схвалити кредит, який має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження боротьби з російським вторгненням, до кінця 2027 року.

Але якщо обидві сторони відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план, як надати Україні достатньо грошей, щоб вона залишалася на плаву протягом першої половини цього року, повідомили два дипломати ЄС, знайомі з переговорами.

"Загальна сума, що розглядається, становить 30 мільярдів євро", повідомило інше джерело, знайоме з перебігом переговорів. Оскільки це будуть двосторонні кредити, вони не вимагатимуть схвалення ЄС.

Окремо міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен заявив у вівторок своїм колегам, що його уряд передбачив виділення Україні 3,5 мільярда євро на рік як двосторонню підтримку до 2029 року, повідомили виданню два інші дипломати.

Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС може заблокувати кредит у 90 мільярдів євро, попри те, що угоди було досягнуто ще в грудні, оскільки один із документів, які потребують схвалення до виділення коштів, передбачає схвалення всіх країн-членів.

"Це не вперше, коли ми стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною", - заявив у вівторок комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс. - Ми виконаємо цей кредит так чи інакше".

Ідею надання Україні індивідуального фінансування, як пише видання, було обговорено ще до грудневого саміту, на якому лідери всіх країн-членів ЄС домовилися про надання одного кредиту. Варіант із індивідуальними кредитами тоді вважався неприйнятним, оскільки підривав солідарність ЄС з Україною та виявляв глибокі розбіжності усередині блоку, зазначає видання.

"Але якщо Орбан відмовиться відмовитися від своєї опозиції, то це може бути єдиним виходом", - ідеться у публікації.

Кредит МВФ дав ЄС час подолати вето Угорщини щодо кредиту Києву в розмірі €90 млрд

"Потреба Києва у фінансуванні знизилася після того, як Міжнародний валютний фонд схвалив кредит обсягом 8,1 млрд доларів наприкінці минулого місяця, виділивши відразу 1,5 млрд доларів. За словами чотирьох осіб, знайомих із фінансовим становищем Києва, країна має мати достатньо грошей, щоб залишатися платоспроможною до початку травня", - зазначає видання.

Здавалося, що кредит гарантовано, до кінця січня, коли в результаті атаки російського безпілотника було пошкоджено нафтопровід "Дружба", яким російська нафта транспортується через Україну до Угорщини та Словаччини. Будапешт та Братислава звільнені від санкцій ЄС щодо російської нафти.

Орбан звинуватив Україну в навмисному затягуванні ремонту трубопроводу з політичних причин і відмовився від обіцянки, даної на грудневому саміті, схвалити кредит Україні. Угорський лідер також заблокував 20-й пакет санкцій ЄС проти росії, для ухвалення якого потрібна одноголосна підтримка всіх 27 лідерів.

Кошта розраховує на продовження чинних і ухвалення нових санкцій проти росії завтра

Орбан, у якого мають відбутися важливі національні вибори 12 квітня, проводить кампанію на антиукраїнській платформі, пише видання. Його політична партія "Fidesz" ("Фідес") значно відстає від опозиційної партії "Tisza" ("Тиса") в опитуваннях громадської думки.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування

Президент України Володимир Зеленський, який заперечує звинувачення в тому, що Київ відмовляється ремонтувати трубопровід з політичних причин, минулого тижня заявив журналістам, що хоча він і не хоче цього робити, він міг би відновити подачу нафти трубопроводом "Дружба" "через місяць чи півтора" - тобто одразу після виборів в Угорщині, пише видання.

Минулого місяця Зеленський заявив журналістам, що Україна не ремонтує трубопровід, тому що росія неодноразово обстрілювала його, зокрема під час ремонтних робіт на об'єкті, зазначає видання.

За словами трьох дипломатів, "і в Києві, і в Брюсселі вважають, що якщо Орбан програє вибори, лідер опозиції Петер Мадяр може бути схильнішим схвалити кредит Україні, особливо якщо трубопровід "Дружба" буде відремонтований або якщо Угорщина отримає якийсь інший "пряник" від ЄС".

Хоча Мадяр під час передвиборчої кампанії робив критичні заяви на адресу України і, як і Орбан, виключав постачання військ або зброї, він також визнавав росію агресором у війні. Дипломати заявили, що "сподіваються, що його мотивує бажання розблокувати заморожені кошти ЄС для Угорщини".

Як зазначає видання, ще один потенційний стимул: Угорщина подала заявку на отримання кредиту з 16 мільярдів євро в межах програми ЄС SAFE, яка надає дешеві кошти країнам, які купують зброю оптом. Європейська комісія ще не схвалила цієї заявки.

"Якщо Орбан, попри опитування, виграє вибори, ЄС сподівається, що він відійде убік, оскільки йому більше не потрібно буде розпалювати антиукраїнські настрої, щоб завоювати голоси виборців", заявили три дипломати.

"Брюссель розглядає словацького політика Фіцо, який об'єднався з Орбаном, щоб заблокувати кредит, як меншу перешкоду", заявили два інші представники ЄС. У неділю Фіцо пообіцяв заблокувати кредит, якщо не буде відремонтовано трубопровід "Дружба", навіть якщо Орбан програє вибори.

Фон дер Ляєн обговорила з Фіцо енергетику та кошти ЄС для Словаччини

У вівторок Фіцо зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Парижі на полях саміту з ядерної енергетики "і, схоже, відступив від своєї войовничої позиції", пише видання. У відеоролику у соцмережах він заявив, що вони "обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини", додавши: "Я радий, що з цього питання ми поділяємо однакову точку зору з Європейською комісією".

Посадовець ЄС заявив, що коли справа доходить до переконання Фіцо піти назустріч, "ми досягаємо мети".

Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський