Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський
Київ • УНН
Президент повідомив про відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій проти РФ. Пакет фінансової допомоги на 90 мільярдів євро залишається заблокованим.
Президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише УНН.
Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається
Зеленський розповів, що щодо цього скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном під час суботньої розмови.
Найближчими днями, за словами Зеленського, "фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали".
