Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський

Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 14826 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 32948 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 23560 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 25643 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 44812 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55288 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 62462 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44574 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 84380 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30381 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір7 березня, 11:06 • 11911 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 16271 перегляди
NASA вперше змінила орбіту астероїда навколо Сонця - випадково7 березня, 12:54 • 11114 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 13914 перегляди
Україна відновила експорт електроенергії до Європи: експерт пояснив, чому це не суперечить графікам відключень15:20 • 4874 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 48177 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 55140 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 84380 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 52584 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 60279 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Кір Стармер
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 14017 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 16384 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 20287 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 22228 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 22409 перегляди
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Соціальна мережа

Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Президент повідомив про відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій проти РФ. Пакет фінансової допомоги на 90 мільярдів євро залишається заблокованим.

Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд - Зеленський

Президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. Про це він сказав у вечірньому зверненні, пише УНН.

Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається

- заявив глава держави.

Зеленський розповів, що щодо цього скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном під час суботньої розмови.

Найближчими днями, за словами Зеленського, "фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали".

Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України, позику в 90 млрд євро та ситуацію на Близькому Сході07.03.26, 16:54 • 3832 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна