Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про триваючі мирні переговори між Україною, США та рф. Очікується додатковий прогрес, а нещодавній обмін полоненими підтверджує успішність дипломатії Трампа.
Мирні переговори, розпочаті Україною, США та рф, тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес, повідомив спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю у X, пише УНН.
Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес
"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні", - підкреслив Віткофф.
Посланець Трампа зазначив, що "цього тижня Україна та росія здійснили черговий обмін полоненими, повернувши 1000 осіб після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві зі Сполученими Штатами".
Він наголосив, що "цей обмін було досягнуто завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Дж. Трампа".
"Ми дякуємо уряду Швейцарії за проведення цих переговорів та президенту Дональду Дж. Трампу за його лідерство у просуванні дипломатії до вирішення проблеми", - вказав Віткофф.
Доповнення
Україна говорила з США про можливу зміну місця і відтермінування зустрічі за участю рф, запланованої з 5 по 9 березня, на деякий час через війну на Близькому Сході, повідомив раніше Президент Володимир Зеленський.
