13:05 • 156 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 1730 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 3304 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 10903 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 12187 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 14628 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 15906 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 14905 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13514 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20818 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Популярнi новини
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 14482 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 16541 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 20652 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 9102 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 16025 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 32 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 1730 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 8094 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 16076 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 40072 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 21443 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 19036 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 21290 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 42519 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 48883 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про триваючі мирні переговори між Україною, США та рф. Очікується додатковий прогрес, а нещодавній обмін полоненими підтверджує успішність дипломатії Трампа.

Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф

Мирні переговори, розпочаті Україною, США та рф, тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес, повідомив спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю у X, пише УНН.

Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес

- написав Віткофф.

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні", - підкреслив Віткофф.

Посланець Трампа зазначив, що "цього тижня Україна та росія здійснили черговий обмін полоненими, повернувши 1000 осіб після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві зі Сполученими Штатами".

Він наголосив, що "цей обмін було досягнуто завдяки тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Дж. Трампа".

"Ми дякуємо уряду Швейцарії за проведення цих переговорів та президенту Дональду Дж. Трампу за його лідерство у просуванні дипломатії до вирішення проблеми", - вказав Віткофф.

Доповнення

Україна говорила з США про можливу зміну місця і відтермінування зустрічі за участю рф, запланованої з 5 по 9 березня, на деякий час через війну на Близькому Сході, повідомив раніше Президент Володимир Зеленський.

кремль критикує Вашингтон по Ірану для виправдання себе і умов звинуватити США у можливому провалі мирних переговорів - ISW06.03.26, 10:36 • 4414 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт