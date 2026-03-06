$43.810.09
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 1526 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 2874 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 5338 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 16056 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 30502 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 33594 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 69534 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 117746 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55732 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто

Київ • УНН

 • 134 перегляди

МЗС України не рекомендує громадянам України поїздки до Угорщини. Причина – викрадення сімох українців та крадіжка майна держбанку в Будапешті.

Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто

МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини, пише УНН.

У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади

- повідомили в МЗС.

"За можливості" у МЗС також закликали "пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію".

"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - вказали у МЗС.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвітНаші за кордоном