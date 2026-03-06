Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Київ • УНН
МЗС України не рекомендує громадянам України поїздки до Угорщини. Причина – викрадення сімох українців та крадіжка майна держбанку в Будапешті.
МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини, пише УНН.
У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади
"За можливості" у МЗС також закликали "пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію".
"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - вказали у МЗС.
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.
