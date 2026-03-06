$43.720.26
5 березня, 23:07 • 10700 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 20967 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 25997 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 58154 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 101568 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 51363 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 45065 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 71970 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27039 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 50785 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ексклюзив
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Єврокомісар Марта Кос пропонує переглянути методологію вступу до ЄС для прискорення членства України до 2027 року. Це має запобігти використанню кремлем вакууму безпеки.

Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України

Комісар ЄС із питань розширення Марта Кос виступила за перегляд застарілої методології вступу до блоку, щоб адаптувати її до сучасних геополітичних викликів. За її словами, нинішній процес не дозволяє Україні досягти мети щодо членства у 2027 році, тому Євросоюз готує сценарії поетапного надання прав учасника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Марта Кос наголосила, що відсутність чіткого та швидкого шляху до ЄС для України, Молдови та Чорногорії створює вакуум, який може використати Кремль проти безпеки Європи. Вона підкреслила, що блок має діяти рішуче, аби не дозволити агресору перетворити ці держави на зброю проти демократичного світу. Це питання стане ключовим під час саміту лідерів ЄС, що запланований на 19 березня.

Методологія, яку ми використовуємо, не створена для складних часів, у яких ми живемо

– заявила Кос у коментарі Bloomberg News.

Вимоги до реформ та фінансовий тиск на порушників

Попри прагнення прискорити процес, Комісія не планує знижувати планку щодо фундаментальних принципів демократії. Україна демонструє вражаючі темпи, проте останніми місяцями спостерігається певне сповільнення законодавчої роботи у сфері боротьби з корупцією. Водночас щодо країн, які демонструють відкат від норм верховенства права, як-от Сербія, ЄС готовий застосовувати жорсткі санкції аж до скорочення фінансової допомоги.

Немає жодного милосердя, коли ми говоримо про верховенство права, боротьбу з корупцією, вільні ЗМІ чи функціонування демократичних інституцій

– підсумувала комісар.

Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес04.03.26, 14:26 • 9030 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Bloomberg News
Чорногорія
Європейська комісія
Європейський Союз
Сербія
Україна
Молдова