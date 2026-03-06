Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України
Київ • УНН
Єврокомісар Марта Кос пропонує переглянути методологію вступу до ЄС для прискорення членства України до 2027 року. Це має запобігти використанню кремлем вакууму безпеки.
Комісар ЄС із питань розширення Марта Кос виступила за перегляд застарілої методології вступу до блоку, щоб адаптувати її до сучасних геополітичних викликів. За її словами, нинішній процес не дозволяє Україні досягти мети щодо членства у 2027 році, тому Євросоюз готує сценарії поетапного надання прав учасника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Марта Кос наголосила, що відсутність чіткого та швидкого шляху до ЄС для України, Молдови та Чорногорії створює вакуум, який може використати Кремль проти безпеки Європи. Вона підкреслила, що блок має діяти рішуче, аби не дозволити агресору перетворити ці держави на зброю проти демократичного світу. Це питання стане ключовим під час саміту лідерів ЄС, що запланований на 19 березня.
Методологія, яку ми використовуємо, не створена для складних часів, у яких ми живемо
Вимоги до реформ та фінансовий тиск на порушників
Попри прагнення прискорити процес, Комісія не планує знижувати планку щодо фундаментальних принципів демократії. Україна демонструє вражаючі темпи, проте останніми місяцями спостерігається певне сповільнення законодавчої роботи у сфері боротьби з корупцією. Водночас щодо країн, які демонструють відкат від норм верховенства права, як-от Сербія, ЄС готовий застосовувати жорсткі санкції аж до скорочення фінансової допомоги.
Немає жодного милосердя, коли ми говоримо про верховенство права, боротьбу з корупцією, вільні ЗМІ чи функціонування демократичних інституцій
