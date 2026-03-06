Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України

Комісар ЄС із питань розширення Марта Кос виступила за перегляд застарілої методології вступу до блоку, щоб адаптувати її до сучасних геополітичних викликів. За її словами, нинішній процес не дозволяє Україні досягти мети щодо членства у 2027 році, тому Євросоюз готує сценарії поетапного надання прав учасника. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Марта Кос наголосила, що відсутність чіткого та швидкого шляху до ЄС для України, Молдови та Чорногорії створює вакуум, який може використати Кремль проти безпеки Європи. Вона підкреслила, що блок має діяти рішуче, аби не дозволити агресору перетворити ці держави на зброю проти демократичного світу. Це питання стане ключовим під час саміту лідерів ЄС, що запланований на 19 березня.

Методологія, яку ми використовуємо, не створена для складних часів, у яких ми живемо