Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям

Національний банк України на п’ятницю, 6 березня, встановив офіційний курс долара на рівні 43,81 гривні за долар. Порівняно з попереднім показником гривня послабилася на 9 копійок. Таким чином курс американської валюти вже другий день поспіль оновлює історичний максимум в Україні. Водночас у готівкових обмінниках долар продають ще дорожче.

Зростання курсу долара в Україні останніми днями пов’язане не лише з внутрішніми економічними факторами, а й із глобальною напруженістю у світі, зокрема війною на Близькому Сході. На валютний ринок впливають як міжнародні процеси, так і поведінка самих українців, які в умовах невизначеності починають активніше купувати валюту. Про це в коментарі для УНН розповів фінансист Віктор Гальчинський.

Світова нестабільність підштовхує долар угору

За словами експерта, нинішнє зростання курсу долара має передусім глобальні причини. У періоди геополітичної нестабільності та військових конфліктів долар традиційно зміцнюється на світових ринках.

Фінансист пояснює, що ситуація в Перській затоці та загальна напруга на Близькому Сході створюють додатковий попит на американську валюту.

Ми спостерігаємо ажіотаж, викликаний подіями у світі, зокрема тим, що відбувається в Перській затоці. Є два фактори. Перший - це раптове ситуативне зміцнення долара у світі, бо долар завжди дорожчає, коли Сполучені Штати починають якусь війну і вона триває - пояснив Гальчинський.

За його словами, глобальні інвестори в таких умовах прагнуть переводити активи саме у долари, які традиційно вважаються найбільш стабільною валютою під час криз.

Вплив нафтового ринку і страх подорожчання палива

Другим важливим фактором, який зараз впливає на валютний ринок, є побоювання щодо можливого зростання цін на паливо.

Експерт зазначає, що будь-яка напруженість у регіоні Перської затоки одразу викликає реакцію енергетичних ринків, адже саме там зосереджена значна частина світових запасів нафти.

Друге – це занепокоєння. Я б не сказав, що це паніка, але певний ажіотаж, пов’язаний із можливими впливами на паливо і з можливим зростанням цін - пояснив фінансист.

Він додає, що саме ці фактори часто запускають психологічну реакцію ринку, коли люди починають купувати валюту наперед, очікуючи подорожчання товарів.

Реакція валютного ринку

За словами Гальчинського, зростання курсу долара було помітним насамперед на міжбанківському ринку. Водночас уже зараз спостерігається певне зниження напруги.

Ми бачили, що попит на валюту зріс на міжбанку. Але вже сьогодні, до речі, і долар, і євро трохи подешевшали – ажіотаж починає спадати - зазначив він.

Однак на готівковому ринку ситуація виглядає інакше, оскільки поведінка населення часто відрізняється від реакції банків та фінансових установ.

На готівковому ринку люди побачили невизначеність і нестабільність, і відповідно почали більше купувати валюту, щоб, на їхню думку, врятувати свої кошти від інфляції - пояснив експерт.

Що буде з курсом долара далі

На думку фінансиста, подальша динаміка валютного ринку значною мірою залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході.

Якщо конфлікт затягнеться, долар може певний час зростати, але згодом стабілізується.

Якщо війна матиме затяжний характер, як у нас, то долар зростатиме до певної межі і потім стабілізується. Все буде залежати від попиту і пропозиції - зазначив Гальчинський.

Водночас він наголошує, що критичним фактором стане ситуація на енергетичних ринках.

Якщо не буде великої проблеми з постачанням нафти і палива і не буде сильного впливу на світовий ринок, то курс стабілізується - пояснив він.

Чи загрожує гривні різке падіння

Окремо фінансист звернув увагу на ситуацію всередині України. За його словами, сьогодні гривня має значно сильніші позиції, ніж у попередні роки.

Це пов’язано з рекордними золотовалютними резервами та підтримкою міжнародних партнерів.

Сьогодні сформовані найбільші за всю історію України золотовалютні резерви. Вони сформовані завдяки міжнародній допомозі і політиці Національного банку - зазначив експерт.

Крім того, важливу роль відіграють валютні інтервенції НБУ.

Дії Національного банку і його інтервенції не дадуть гривні сильно знизитися або дуже різко коливатися - підкреслив Гальчинський.

Втім він визнає, що загальні економічні фактори все ж можуть поступово впливати на курс.

Враховуючи ситуацію в економіці та загальну інфляцію, плавна девальвація гривні так чи інакше буде відбуватися - пояснив фінансист.

Що робити українцям

На тлі коливань курсу багато українців почали замислюватися, чи варто зараз активно купувати валюту.

Гальчинський радить не піддаватися емоціям і оцінювати ситуацію раціонально.

Різких коливань в Україні наразі не буде. Але ми розуміємо, що плавна девальвація так чи інакше відбуватиметься - зазначив він.

При цьому експерт наголошує, що на курс можуть впливати й інші економічні процеси, зокрема зростання цін на енергоносії.

Якщо процеси з подорожчанням палива почнуть розвиватися і сформується ланцюг зростання цін, це, звичайно, впливатиме і на валютний курс - пояснив фінансист.

Загалом, на думку Гальчинського, українцям варто зберігати спокій, не піддаватися короткостроковим настроям ринку та приймати фінансові рішення з урахуванням довгострокової стабільності.

Хто має бажання, може зараз скористатися ситуацією – наприклад, якщо потрібні кошти у гривні, можна частину валюти продати по більш високій ціні - зазначив Гальчинський.

Таким чином, нинішнє зростання долара має переважно зовнішні причини – передусім геополітичну напруженість та ризики для світового енергетичного ринку. Водночас внутрішня фінансова система України наразі має достатні інструменти для стримування різких коливань курсу. Очікується, що за відсутності масштабної ескалації на Близькому Сході валютний ринок поступово стабілізується, хоча довгострокова тенденція до повільної девальвації гривні все ж зберігатиметься.