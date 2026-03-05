Долар перетнув 44 гривні, євро наблизився до 51 гривні - курс НБУ 5 березня
Київ • УНН
5 березня долар в обмінних пунктах досяг 44 гривень, а євро піднявся до майже 51 гривні. Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 50,83 гривні.
Деталі
Долар у четвер виріс на 43 копійки. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,58 гривні.
Водночас Національний банк України встановив курс на рівні 50,83 гривень.
Додатково
В Україні продовжує знижуватися інфляція - з 16% до 8% за підсумками минулого року. На початку 2026 року продовжила уповільнюватися до 7,4%. Цьому сприяли високі врожаї та дії НБУ щодо валютного ринку.
Нагадаємо
У 2025 році обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи склав 1,3 трлн гривень.