Долар перетнув 44 гривні, євро наблизився до 51 гривні - курс НБУ 5 березня

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
08:05 • 9724 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 29618 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 61042 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 70262 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 75203 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 41484 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38655 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60798 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82887 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 70395 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
6.3м/с
55%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Командувач ВМС КВІР висунув ультиматум Трампу та заборонив наближатися до іранських берегів5 березня, 01:40 • 11857 перегляди
Білий дім пояснив появу висипу на шиї Трампа використанням профілактичного крему5 березня, 02:39 • 6018 перегляди
Австралія приєдналася до глобального альянсу G7 із видобутку критично важливих мінералів5 березня, 04:09 • 12602 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці5 березня, 04:30 • 63564 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 9938 перегляди
Публікації
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС09:41 • 10118 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 43002 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 70262 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 75203 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 54696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Ван Ї (політик)
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 23568 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 39757 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 43636 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 50619 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 54275 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Долар перетнув 44 гривні, євро наблизився до 51 гривні - курс НБУ 5 березня

Київ • УНН

 • 54 перегляди

5 березня долар в обмінних пунктах досяг 44 гривень, а євро піднявся до майже 51 гривні. Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 50,83 гривні.

Долар перетнув 44 гривні, євро наблизився до 51 гривні - курс НБУ 5 березня

У четвер, 5 березня, долар в обмінних вже перетнув позначку в 44 гривень, євро також піднялось в ціні до майже 51 гривні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Долар у четвер виріс на 43 копійки. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,58 гривні.

Водночас Національний банк України встановив курс на рівні 50,83 гривень.

Додатково

В Україні продовжує знижуватися інфляція - з 16% до 8% за підсумками минулого року. На початку 2026 року продовжила уповільнюватися до 7,4%. Цьому сприяли високі врожаї та дії НБУ щодо валютного ринку.

Нагадаємо

У 2025 році обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи склав 1,3 трлн гривень.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Банківська картка
Національний банк України
Україна