Доллар пересек 44 гривны, евро приблизился к 51 гривне - курс НБУ 5 марта
Киев • УНН
5 марта доллар в обменных пунктах достиг 44 гривен, а евро поднялся до почти 51 гривны. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 50,83 гривны.
В четверг, 5 марта, доллар в обменных пунктах уже пересек отметку в 44 гривны, евро также поднялось в цене до почти 51 гривны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.
Детали
Доллар в четверг вырос на 43 копейки. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,58 гривны.
В то же время Национальный банк Украины установил курс на уровне 50,83 гривен.
Дополнительно
В Украине продолжает снижаться инфляция - с 16% до 8% по итогам прошлого года. В начале 2026 года продолжила замедляться до 7,4%. Этому способствовали высокие урожаи и действия НБУ по валютному рынку.
Напомним
В 2025 году объем внутригосударственных переводов через платежные системы составил 1,3 трлн гривен.