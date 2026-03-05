$43.450.22
4 марта, 20:04 • 10232 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 25048 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 36207 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 44904 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 30395 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 32010 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 56898 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80777 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68021 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69381 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

Командующий ВМС КСИР объявил о новой зоне безопасности, запретив иностранным военным кораблям приближаться к Ирану ближе чем на 800 миль. Тегеран бросил вызов Трампу, высмеяв его обещания относительно Ормузского пролива.

Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам
Фото: AP

Высокопоставленный командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции объявил об установлении новой зоны безопасности, запретив иностранным военным кораблям подходить к Ирану ближе чем на 800 миль. Тегеран официально бросил вызов президенту США Дональду Трампу, высмеяв его обещания обеспечить сопровождение коммерческих судов через заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.

Детали

Иранский командующий публично поставил под сомнение способность Вашингтона восстановить контроль над судоходством в Персидском заливе, назвав американские усилия тщетными. По словам представителя КСИР, мир должен привыкнуть к новым правилам игры на море, которые отныне диктует исключительно Тегеран.

Сейчас самое время сопровождать корабли, так что приходите и сопровождайте их. Трамп не может отправить свой флот, чтобы спасти тех, кто оказался в Персидском заливе, или открыть Ормузский пролив. Уравнение в море теперь понятно

– заявил командующий в интервью агентству Mizan.

Предупреждение о новых методах ведения войны и безопасности солдат

Тегеран подчеркивает, что до сих пор ограничивался лишь применением ракет и беспилотников, однако имеет в запасе секретные разработки для непосредственного поражения вражеских сил. Командование КСИР предупредило, что американские военные не найдут убежища в регионе, даже за пределами военных объектов.

Стоимость транспортировки американской нефти в Азию выросла до исторического максимума05.03.26, 00:34 • 3564 просмотра

Кроме ракет и беспилотников, мы пока ничего другого не продемонстрировали в море. Мы будем преследовать американских солдат до отелей, где они останавливаются – они нигде не будут в безопасности. Этот диапазон представляет собой нашу операционную зону

– подчеркнул иранский офицер.

Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28.02.26, 19:23 • 12880 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран