Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам

Высокопоставленный командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции объявил об установлении новой зоны безопасности, запретив иностранным военным кораблям подходить к Ирану ближе чем на 800 миль. Тегеран официально бросил вызов президенту США Дональду Трампу, высмеяв его обещания обеспечить сопровождение коммерческих судов через заблокированный Ормузский пролив. Об этом сообщает Almayadeen, пишет УНН.

Иранский командующий публично поставил под сомнение способность Вашингтона восстановить контроль над судоходством в Персидском заливе, назвав американские усилия тщетными. По словам представителя КСИР, мир должен привыкнуть к новым правилам игры на море, которые отныне диктует исключительно Тегеран.

Сейчас самое время сопровождать корабли, так что приходите и сопровождайте их. Трамп не может отправить свой флот, чтобы спасти тех, кто оказался в Персидском заливе, или открыть Ормузский пролив. Уравнение в море теперь понятно

Тегеран подчеркивает, что до сих пор ограничивался лишь применением ракет и беспилотников, однако имеет в запасе секретные разработки для непосредственного поражения вражеских сил. Командование КСИР предупредило, что американские военные не найдут убежища в регионе, даже за пределами военных объектов.

Кроме ракет и беспилотников, мы пока ничего другого не продемонстрировали в море. Мы будем преследовать американских солдат до отелей, где они останавливаются – они нигде не будут в безопасности. Этот диапазон представляет собой нашу операционную зону