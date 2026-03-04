$43.450.22
путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ

Киев • УНН

 • 294 просмотра

владимир путин поручил правительству проработать возможность немедленного прекращения поставок газа в Европу. Это связано с планами ЕС по ограничению импорта российского газа.

путин рассматривает возможность прекратить поставки газа на европейский рынок "прямо сейчас" - росСМИ

российский диктатор владимир путин поручит правительству проработать возможность прямо сейчас прекратить поставки газа на европейский рынок. Об этом он заявил после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщает кремль и росСМИ, передает УНН.

... они (страны Евросоюза — прим. ред.) через месяц планируют ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год — дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, возможно, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться 

- сказал путин.

Он отметил, что в этом нет "политической подоплеки": "Если нам все равно через месяц закроют? Или два? То не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти в те страны, которые являются надежными партнерами?"

"Это не решение, это, как говорится, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос", — добавил путин.

Экспорт российского газа в Европу вырос на 10% в январе - Reuters02.02.26, 12:51 • 5146 просмотров

Напомним

Совет Европейского Союза 26 января одобрил регламент поэтапного прекращения импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ).

Однако на днях министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссию в ЕС относительно полного запрета импорта российского природного газа.

Антонина Туманова

