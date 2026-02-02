Экспорт российского газа в Европу вырос на 10% в январе - Reuters
Киев • УНН
Среднесуточные поставки природного газа "Газпрома" в Европу через "Турецкий поток" выросли на 10,3% в январе по сравнению с прошлым годом. Турция остается единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу.
Среднесуточные поставки природного газа российским энергетическим гигантом "Газпром" в Европу через подводный трубопровод "Турецкий поток" выросли на 10,3% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали расчеты Reuters, опубликованные в понедельник, пишет УНН.
Детали
Турция является единственным оставшимся транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек в январе 2025 года.
Общие поставки российского газа в Европу через "Турецкий поток" в январе составили 1,73 миллиарда кубических метров по сравнению с 1,57 млрд куб. м за аналогичный период годом ранее, согласно расчетам Reuters.
Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog, показали, что экспорт российского газа через трубопровод "Турецкий поток" вырос до 55,8 миллиона кубических метров в сутки в январе с 50,6 млн куб. м в январе 2025 года. Это соответствует показателям в декабре, когда экспорт составлял 56 млн куб. м в день.
Компания, которая не публиковала собственную ежемесячную статистику с начала 2023 года, не ответила на запрос о комментарии.
По расчетам Reuters, в 2025 году экспорт газа "Газпрома" в Европу упал на 44% до самого низкого уровня с середины 1970-х годов после закрытия украинского маршрута. В прошлом году поставки "Газпрома" составили всего 18 млрд куб. м.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в более чем 175-180 млрд куб. м в год в 2018-2019 годах.
