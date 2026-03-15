Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. Он призвал Зеленского заключить сделку с путиным вместо сотрудничества.
Соединенные Штаты Америки не нуждаются в помощи Украины для сбития дронов на Ближнем Востоке. Об этом в телефонном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Издание напоминает, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, используя опыт украинских военных в сбитии российских БпЛА.
Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский
Указывается, что на вопрос относительно критики со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций, он "не ответил непосредственно, а направил свой гнев на украинского Президента".
"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что путин готов заключить сделку. С Зеленским гораздо сложнее заключить сделку", - заявил Трамп.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов.
Возможно, не самого любимого: Зеленский не исключает, что Трамп воспринимает его как "сына"14.03.26, 18:10 • 4494 просмотра