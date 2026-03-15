Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины на Ближнем Востоке. Он призвал Зеленского заключить сделку с путиным вместо сотрудничества.

Соединенные Штаты Америки не нуждаются в помощи Украины для сбития дронов на Ближнем Востоке. Об этом в телефонном интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

Издание напоминает, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, используя опыт украинских военных в сбитии российских БпЛА.

Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский

- сказал глава Белого дома.

Указывается, что на вопрос относительно критики со стороны некоторых иностранных лидеров по поводу отмены санкций, он "не ответил непосредственно, а направил свой гнев на украинского Президента".

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что путин готов заключить сделку. С Зеленским гораздо сложнее заключить сделку", - заявил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов.

