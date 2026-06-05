Украина введет особые ограничения для въезда россиян после войны - Сибига

Для граждан российской федерации, которые намерены посетить Украину после завершения войны, будут применяться особые ограничительные меры. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

По его словам, для Украины рф — это "враждебная страна, страна-агрессор".

У нас невозможно въехать гражданину россии в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами. К гражданам этого государства будут применены особые ограничительные процедуры и меры по посещению Украины