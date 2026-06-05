Украина введет особые ограничения для въезда россиян после войны - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о введении особых процедур фильтрации для граждан рф. Массового наплыва мигрантов после войны не ожидают.
Для граждан российской федерации, которые намерены посетить Украину после завершения войны, будут применяться особые ограничительные меры. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.
Детали
По его словам, для Украины рф — это "враждебная страна, страна-агрессор".
У нас невозможно въехать гражданину россии в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами. К гражданам этого государства будут применены особые ограничительные процедуры и меры по посещению Украины
Сибига добавил, что не видит угрозы массового наплыва мигрантов из россии по завершении войны.
Напомним
Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии срочно заблокировать шенгенские визы для россиян.
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