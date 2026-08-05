Иран может получить контроль над судами в Ормузском проливе в рамках нового соглашения

Предлагаемое соглашение между Ираном и Оманом о восстановлении судоходства через Ормузский пролив предусматривает предоставление Тегерану контроля над судами, входящими в Персидский залив. Об этом Reuters сообщили высокопоставленный иранский источник и два региональных чиновника, пишет УНН.

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По информации собеседников агентства, это одна из крупнейших уступок, предложенных Ирану в рамках переговоров, призванных способствовать завершению конфликта между США и Ираном.

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В то же время американская сторона официально не комментировала эти сообщения. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что соглашение об открытии Ормузского пролива может быть достигнуто в ближайшее время, однако американские чиновники неоднократно подчеркивали, что Вашингтон не согласится на полный контроль Ирана над стратегическим морским маршрутом.

Переговоры продолжаются, но ключевые вопросы остаются открытыми

Источники Reuters отмечают, что окончательных договоренностей пока нет. Одним из главных спорных вопросов остается то, что именно будет означать "контроль" Ирана над судоходством.

По словам одного из региональных чиновников, страны Персидского залива настаивают, чтобы инспекции судов проводили именно государства региона, а любые платежи за проход были добровольными.

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Высокопоставленный иранский источник сообщил, что проект соглашения предусматривает контроль Ирана над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. При этом вопрос контроля над судами, выходящими из залива, остается предметом переговоров.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что проект договоренностей предусматривает прохождение коммерческих судов через иранские территориальные воды как при входе, так и при выходе.

Была достигнута фундаментальная договоренность. Этот прогресс находится на грани завершения — сказал Гарибабади.

В то же время он отметил, что Иран в последние дни не проводил прямых переговоров с США, хотя, по его словам, Тегеран получил сигналы о готовности Вашингтона вернуться к выполнению предыдущих договоренностей о прекращении военных действий.

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