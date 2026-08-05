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Трамп пригрозил Ирану "очень сильным ударом", если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время

Киев • УНН

 • 5578 просмотра

Трамп заявил, что Иран понесет сильный удар, если пролив не откроется. Нефть подешевела из-за прогресса в переговорах.

Трамп пригрозил Ирану "очень сильным ударом", если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень сильно пострадает", если Ормузский пролив в ближайшее время не будет открыт для судоходства. На фоне сообщений о возможном прогрессе в переговорах цены на нефть опустились до самого низкого уровня за последние три недели. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Во время интервью Fox News Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив "очень скоро" снова станет открытым для международного судоходства.

У нас идут очень хорошие переговоры

– заявил Трамп, добавив, что Иран заинтересован в достижении договоренностей для завершения многомесячного конфликта.

В то же время президент США предупредил, что в случае отсутствия прогресса Тегеран "подвергнется очень сильному удару".

Нефть подешевела на фоне ожиданий сделки

После заявлений американских чиновников о возможном прогрессе на переговорах стоимость нефти Brent снизилась почти на 5% – ниже 80 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate также подешевела более чем на 5%, до 76 долларов за баррель.

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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры при посредничестве Омана продвигаются вперед, хотя окончательной договоренности пока нет.

В этих переговорах достигнут прогресс, но окончательного результата еще нет. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро

– сказал Рубио.

Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив может быть заключено уже в ближайшие дни.

В то же время Иран отрицает, что ведет прямые переговоры с США, подчеркивая, что контакты осуществляются только через посредничество Омана. Катар также подтвердил продолжение дипломатических усилий, но отметил, что прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном на данный момент не запланировано.

Судоходство в Ормузском проливе остается стабильным несмотря на неопределенность переговоров США и Ирана05.08.26, 07:35 • 10549 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Скотт Бессент
Марко Рубио
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Катар
Оман
Иран