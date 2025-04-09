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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27142 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.

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В россии анонсировали визит в москву диктатора КНДР Ким Чен Ына

Заместитель министра иностранных дел рф сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в россию. Переговоры о визите уже ведутся, но точная дата пока неизвестна.

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Ким Чен Ын руководил испытанием дронов с ИИ: разведка и ударные миссии

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Секретарь совета безопасности рф сергей шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. Осенью лидер КНДР выразил намерение расширять сотрудничество с россией.

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КНДР представила первый атомный подводный корабль

Ким Чен Ын посетил верфь в городе Чхонджин, где представили новый атомный подводный корабль. Судно может нести около 10 ядерных ракет и имеет грузоподъемность 6-7 тысяч тонн.

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путин встретился с высокопоставленным чиновником Северной Кореи и обсудил углубление сотрудничества между странами

В кремле состоялась встреча путина с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Стороны обсудили углубление "сотрудничества" между странами и обменялись поздравлениями от лидеров государств.

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Ким Чен Ын заявил о полной боевой готовности ядерных сил КНДР

Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты под руководством Ким Чен Ына. Лидер КНДР приказал поддерживать ядерные силы в постоянной боевой готовности.

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Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о впечатляющих результатах Трампа за 35 дней президентства и выразил уверенность в скором завершении войны. Трамп планирует встречу с Зеленским 28 февраля для подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.

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Минобороны Южной Кореи сообщило о масштабной военной помощи КНДР России. В обмен Северная Корея может получить технологии для атомных подводных лодок и баллистических ракет.

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российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море

В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 могут нести до 22 "Калибров".

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Ким Чен Ын объявил о поддержке россии и развитии ядерных сил КНДР

Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке россии в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

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КНДР в обмен на солдат для рф договорилась о производстве дронов совместной с россией разработки - NHK

Северная Корея, вероятно, получит от россии техническую помощь для разработки нескольких типов беспилотников. Соглашение было заключено в ответ на отправку северокорейских военных в россию.

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КНДР заявила, что их ядерное оружие не является предметом торгов

Северная Корея подчеркнула, что ядерный арсенал предназначен исключительно для защиты суверенитета и сдерживания агрессии. КНДР отвергла возможность отказа от ядерного оружия в обмен на финансовую компенсацию.

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Трамп планирует восстановить отношения с Ким Чен Ыном - CNN

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На совместной пресс-конференции с премьером Японии он подчеркнул, что хорошо ладит с северокорейским лидером.

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Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу пленных военных из КНДР - посол

Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных северокорейских солдат, захваченных на курщине. Посол Украины в Южной Корее заявил об открытости к диалогу, учитывая угрозу их жизни при возвращении в КНДР.

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Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР

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Солдаты из КНДР понесли значительные потери и проводят "работу над ошибками" - СНБО

Военные КНДР не смогли противостоять украинским дронам и артиллерии, понеся значительные потери. По данным британской разведки, КНДР потеряла около 4000 военных, четверть из которых погибли.

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Европа осторожно оптимистична относительно заявлений Трампа по Украине - Politico

Европейские дипломаты выражают осторожный оптимизм относительно позиции Дональда Трампа по Украине.

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Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Дональд и Мелания Трамп посетили три инаугурационных бала за один вечер. На мероприятиях присутствовали члены семьи Трампа, политики и знаменитости, включая Кейтлин Дженнер и Майка Тайсона.

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КНДР снова запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это второй подобный инцидент за неделю, который произошел после визита представителей США в Южную Корею.

Новости Мира • 14 января, 02:32 • 55892 просмотра

В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф

По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла более 3000 военных в войне на стороне рф, включая 300 погибших. Пленные северокорейские солдаты признались, что не знали об участии в войне против Украины.

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Зеленский: Украина готова передать КНДР пленных военных, если Ким Чен Ын организует их обмен на бойцов ВСУ в рф

Украина готова передать захваченных северокорейских военных Ким Чен Ыну в обмен на украинских пленных в РФ. Зеленский также предложил альтернативные варианты для тех корейцев, которые не захотят возвращаться.

Война • 12 января, 18:14 • 44299 просмотра

США: Северная Корея приобретает боевой опыт в Украине для будущей войны против соседей

Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.

Война • 9 января, 03:34 • 95860 просмотра

«Будет сдерживать соперников» в Тихом океане: КНДР заявила о запуске нового типа гиперзвуковой ракеты

Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.

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Блинкен предупредил о возможной передаче россией спутниковых технологий КНДР

Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.

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Ким Чен Ын назвал Путина "ближайшим другом"

Лидер КНДР назвал Путина «ближайшим другом» и пожелал ему победы над «неонацистами» в 2025 году. По данным США, до 12 тысяч северокорейских военных уже воюют в курской области.

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Ким Чен Ын обещает усилить антиамериканскую политику в преддверии возвращения Трампа

Лидер КНДР объявил об ужесточении антиамериканской политики во время пятидневного пленума Трудовой партии. Эксперты считают маловероятным возобновление переговоров между Кимом и Трампом из-за поддержки КНДР войны России против Украины.

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