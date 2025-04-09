Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.
Заместитель министра иностранных дел рф сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в россию. Переговоры о визите уже ведутся, но точная дата пока неизвестна.
Лидер КНДР лично проконтролировал испытания новейших беспилотников с ИИ, способных выполнять разведывательные и ударные задачи. Пхеньян активно инвестирует в дроны-камикадзе.
Северная Корея успешно провела испытания новой зенитной ракеты, которая уже запущена в серийное производство. Ким Чен Ын заявил, что боевая скорость ракеты является надежной.
Секретарь совета безопасности рф сергей шойгу прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном. Осенью лидер КНДР выразил намерение расширять сотрудничество с россией.
Ким Чен Ын посетил верфь в городе Чхонджин, где представили новый атомный подводный корабль. Судно может нести около 10 ядерных ракет и имеет грузоподъемность 6-7 тысяч тонн.
В кремле состоялась встреча путина с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Стороны обсудили углубление "сотрудничества" между странами и обменялись поздравлениями от лидеров государств.
Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты под руководством Ким Чен Ына. Лидер КНДР приказал поддерживать ядерные силы в постоянной боевой готовности.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о впечатляющих результатах Трампа за 35 дней президентства и выразил уверенность в скором завершении войны. Трамп планирует встречу с Зеленским 28 февраля для подписания соглашения о полезных ископаемых.
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
Минобороны Южной Кореи сообщило о масштабной военной помощи КНДР России. В обмен Северная Корея может получить технологии для атомных подводных лодок и баллистических ракет.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 могут нести до 22 "Калибров".
Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке россии в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.
Северная Корея, вероятно, получит от россии техническую помощь для разработки нескольких типов беспилотников. Соглашение было заключено в ответ на отправку северокорейских военных в россию.
Северная Корея подчеркнула, что ядерный арсенал предназначен исключительно для защиты суверенитета и сдерживания агрессии. КНДР отвергла возможность отказа от ядерного оружия в обмен на финансовую компенсацию.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На совместной пресс-конференции с премьером Японии он подчеркнул, что хорошо ладит с северокорейским лидером.
Украина готова обсудить с Южной Кореей передачу двух пленных северокорейских солдат, захваченных на курщине. Посол Украины в Южной Корее заявил об открытости к диалогу, учитывая угрозу их жизни при возвращении в КНДР.
Лидер Северной Кореи заявил о необходимости увеличить производство ядерных материалов и продолжить ядерную программу на неопределенный срок. Заявление прозвучало после сигналов от США о возможном возобновлении контактов.
Военные КНДР не смогли противостоять украинским дронам и артиллерии, понеся значительные потери. По данным британской разведки, КНДР потеряла около 4000 военных, четверть из которых погибли.
Европейские дипломаты выражают осторожный оптимизм относительно позиции Дональда Трампа по Украине.
Дональд и Мелания Трамп посетили три инаугурационных бала за один вечер. На мероприятиях присутствовали члены семьи Трампа, политики и знаменитости, включая Кейтлин Дженнер и Майка Тайсона.
Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Это второй подобный инцидент за неделю, который произошел после визита представителей США в Южную Корею.
По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла более 3000 военных в войне на стороне рф, включая 300 погибших. Пленные северокорейские солдаты признались, что не знали об участии в войне против Украины.
Украина готова передать захваченных северокорейских военных Ким Чен Ыну в обмен на украинских пленных в РФ. Зеленский также предложил альтернативные варианты для тех корейцев, которые не захотят возвращаться.
Заместитель постпреда США в ООН сообщила о присутствии 12 тысяч северокорейских военных в Курской области РФ. КНДР получает от россии военные технологии и опыт, что усиливает ее боевой потенциал.
Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.
Госсекретарь США Блинкен заявил о намерениях рф поделиться передовыми космическими технологиями с Северной Кореей. Это может произойти после того, как КНДР оказала военную поддержку рф в войне против Украины.
Лидер КНДР назвал Путина «ближайшим другом» и пожелал ему победы над «неонацистами» в 2025 году. По данным США, до 12 тысяч северокорейских военных уже воюют в курской области.
Лидер КНДР объявил об ужесточении антиамериканской политики во время пятидневного пленума Трудовой партии. Эксперты считают маловероятным возобновление переговоров между Кимом и Трампом из-за поддержки КНДР войны России против Украины.