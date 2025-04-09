Ким Чен Ын

В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф

По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла более 3000 военных в войне на стороне рф, включая 300 погибших. Пленные северокорейские солдаты признались, что не знали об участии в войне против Украины.