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Ким Чен Ын пообещал Путину «неизменную поддержку» и победу России в «священной войне»

Киев • УНН

 • 22751 просмотра

Лидер КНДР заявил об углублении сотрудничества с Россией и её победе в войне против Украины. Пхеньян уже направил военных на её сторону.

Ким Чен Ын пообещал Путину «неизменную поддержку» и победу России в «священной войне»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении еще больше углубить сотрудничество с Россией и выразил уверенность в ее победе в войне против Украины, которую назвал "священной". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, пишет УНН.

Детали

Заявление содержалось в ответе Ким Чен Ына на поздравление Путина с 78-й годовщиной основания КНДР. Северокорейский лидер подчеркнул, что Пхеньян намерен "всесторонне" расширять сотрудничество с Москвой на основе дружбы, взаимопомощи и союзнических отношений.

Ким также заявил, что убежден в победе России в нынешней "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости".

Ким пообещал Путину поддержку

Лидер КНДР заверил Путина и российский народ в своей "неизменной поддержке". Его слова прозвучали на фоне значительного углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Северная Корея направила своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне России и углубила военное взаимодействие с Москвой в рамках заключенного между странами договора о взаимной обороне.

Отдельное послание Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину. В нем он пообещал сотрудничать с Китаем для дальнейшего развития "традиционной дружбы" между странами и продвижения их общего "социалистического дела".

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в Японское море12.09.26, 08:54 • 3066 просмотров

Степан Гафтко

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Си Цзиньпин
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