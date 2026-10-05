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Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет

Киев • УНН

 • 14807 просмотра

Конфликт возник из-за фразы Маккартни, которую Коллинз воспринял как высокомерие. В 2026 году музыканты поговорили и помирились.

Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет

Фил Коллинз рассказал, что помирился с Полом Маккартни после конфликта, который длился более 20 лет. Причиной ссоры стала фраза бывшего участника The Beatles, которую Коллинз воспринял как снисходительную, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел в 2002 году во время репетиции концерта в Букингемском дворце. Коллинз принес редкое первое издание книги о The Beatles и попросил Маккартни оставить на ней автограф.

По словам музыканта, Маккартни подписывал книгу и сказал своей тогдашней жене Хизер Миллс: "Он большой поклонник нашего маленького Фила". Коллинз воспринял эти слова как высокомерные.

Ссору удалось завершить лишь через 24 года

В 2016 году Коллинз публично заявил, что Маккартни всегда вел себя с ним снисходительно. После этого бывший участник The Beatles пытался уладить ситуацию по электронной почте, однако Коллинз не ответил.

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Только в 2026 году Маккартни позвонил ему и напрямую спросил, из-за чего возникла обида. Во время разговора Коллинз признал, что мог слишком остро воспринять давнюю фразу.

Жаль, что я никогда этого не говорил, Пол

– вспомнил он свой ответ.

По словам Коллинза, после этого разговора многолетний конфликт завершился.

Итак, мы поцеловались и помирились

– подытожил музыкант.

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