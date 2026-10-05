Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років
Київ • УНН
Конфлікт виник через фразу Маккартні, яку Коллінз сприйняв як зверхність. У 2026 році музиканти поговорили й помирилися.
Філ Коллінз розповів, що помирився з Полом Маккартні після конфлікту, який тривав понад 20 років. Причиною сварки стала фраза колишнього учасника The Beatles, яку Коллінз сприйняв як поблажливу, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у 2002 році під час репетиції концерту в Букінгемському палаці. Коллінз приніс рідкісне перше видання книги про The Beatles і попросив Маккартні залишити на ньому автограф.
За словами музиканта, Маккартні підписував книгу та сказав своїй тодішній дружині Гізер Міллс: "Він великий шанувальник нашого маленького Філа". Коллінз сприйняв ці слова як зверхність.
Сварку вдалося завершити лише через 24 роки
У 2016 році Коллінз публічно заявив, що Маккартні завжди поводився з ним поблажливо. Після цього колишній учасник The Beatles намагався владнати ситуацію електронною поштою, однак Коллінз не відповів.
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Лише у 2026 році Маккартні зателефонував йому та безпосередньо запитав, через що виникла образа. Під час розмови Коллінз визнав, що міг надто гостро сприйняти давню фразу.
Шкода, що я цього ніколи не казав, Поле
За словами Коллінза, після цієї розмови багаторічний конфлікт завершився.
Отже, ми поцілувалися й помирилися
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