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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня
17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.
На Миколаївщині під час будівництва фортифікацій виявили поховання VI-V століть до нашої ери
Військові 123 бригади ТрО на Миколаївщині виявили архаїчний могильник VI-V ст. до н.е. під час будівництва фортифікацій. Знайдено іонійську амфору, корінфську ойнохою та рештки кісток.
Тренди весни 2025: люкс-спорт, льон, шифон та об'ємні аксесуари
Весна 2025 поєднує комфорт і розкіш. У тренді люкс-спорт, тканини льон, шифон, а також об'ємні аксесуари, натхненні Деніелом Розберрі.
Режисер Білоус після скандалу з домаганнями повернувся у Молодий театр
Андрій Білоус, якого звинувачували в домаганнях, повертається до роботи в Молодому театрі. Раніше його було відсторонено, а поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство".
14 березня: День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця, Міжнародний день математики та день числа "Пі". Також сьогодні день народження Альберта Ейнштейна та час задавати питання.
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026
У Парижі завершився тиждень моди, що задав тренди осені-зими 2025-2026. Головні акценти: хутро, шкіра, асиметрія, підкреслена талія та поєднання класики з новаторством.
У Британії знайшли викрадену в Італії у 1973 році картину Антоніо Соларіо, але власниця не хоче з нею розлучатися
У Великій Британії виявили картину XVI століття "Мадонна з немовлям" Антоніо Соларіо, викрадену з музею в Італії понад 50 років тому. Адвокат пообіцяв повернути полотно місту Беллуно.
Сибіга у Джидді подарував Рубіо ікону, виконану на ящику з-під набоїв
Глава МЗС України подарував держсекретарю США ікону Богородиці, виконану на ящику з-під набоїв. Під час переговорів у Джидді обговорювалося, зокрема, звільнення українських полонених та повернення дітей.
Твори Тараса Шевченка вперше перекладено бенгальською мовою
Збірка поезій Тараса Шевченка вийшла друком бенгальською мовою. Це перший переклад з оригіналу українською будь-якою мовою Південної Азії.
Чому митцям та медійникам можуть відмовити у виїзді за кордон - відповідь прикордонників
ДПСУ може відмовити у перетині кордону митцям та медійникам через непідтвердження мети поїздки. Прикордонники контактуватимуть з організаторами заходів для перевірки правдивості запрошень.
Гурт Ziferblat оновив пісню "Bird of Pray" для Євробачення-2025
Український гурт Ziferblat представив конкурсну версію пісні "Bird of Pray" для виступу на Євробаченні-2025 у Базелі. Оновлена композиція отримала оркестрове звучання та нові вокальні партії у приспіві.
День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів: що ще можна відзначити 10 березня
10 березня відзначається День Державного гімну України, Міжнародний день жінок-суддів та День Маріо. Також у світі святкують День волинки, День тормозка та Міжнародний день дивовижності.
Названо лауреатів Шевченківської премії 2025: хто отримає пів мільйона гривень
Президент затвердив 8 лауреатів Національної премії імені Шевченка 2025 року. Переможці отримають по 484 тисячі гривень за досягнення у мистецтві та культурі.
Популярність 8 березня в Україні впала більш ніж удвічі за останні 8 років - опитування
Згідно з опитуванням КМІС, лише 23% українців вважають 8 березня улюбленим святом порівняно з 49% у 2017 році. Найпопулярнішими святами залишаються Різдво та Великдень, які відзначають близько 70% населення.
Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН: в чому причина
Юрія Винничука виключено з Українського ПЕН через його публічну реакцію на скандал із домаганнями в ЛНУ. Організація заявила, що його висловлювання суперечать цінностям ПЕН та шкодять її репутації.
"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
В Київському зоопарку почали відкривати літні вольєри
У КиївЗоо розпочали переміщення тварин до відремонтованих літніх вольєрів. Слони, зебри, павіани та інші теплолюбні тварини вже переходять до своїх літніх резиденцій.
День BMW, День подяки співробітникам: що ще відзначають 7 березня
7 березня відзначають День BMW, День подяки співробітникам та Всесвітній день молитви. Також вшановують пам'ять священномучеників Херсонеських та святкують День поля.
Посол України в США: рф атакує Україну не лише військово, а й ідеологічно
Оксана Маркарова виступила в Університеті Нотр-Дам щодо багатовимірності війни з РФ. Посол наголосила на важливості просвітницької роботи серед американців та захисту української ідентичності.
Виїзд митців та медійників за кордон: Кабмін затвердив нові правила
Кабмін оновив порядок виїзду за кордон для працівників культури та ЗМІ під час воєнного стану. Встановлено нові вимоги до документів та обмеження терміну перебування до 60 днів з можливістю продовження.
Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння
Міністерство культури відновлює видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і працівників ЗМІ після публікації урядової постанови. Процедура потребуватиме повторної подачі документів для тих, хто звертався раніше.
Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ
У Львові підписали меморандум про повернення УГКЦ Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького. Документ підписали представники міської влади, ОВА, Держспецзв'язку та Курії Львівської архиєпархії.
Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони
Кабмін відповів на петицію про блокування російської музики, пояснивши відсутність правових підстав для заборони. Україна працює над гармонізацією законодавства з нормами ЄС для можливого обмеження контенту країни-агресора.
Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі
Американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента Анджея Дуди. Актор прагне відновити зв'язок своєї родини з Польщею, звідки його предки втекли під час Голокосту.
Цензура "Євробачення-2025" не пропустила пісню Мальти через пікантне слово
Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.
Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів
Київські митники запобігли незаконному вивезенню опудал луня очеретяного та сови вухатої до Великої Британії та США. Птахи охороняються міжнародними конвенціями та мають музейну цінність.
Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні
Легендарний канадський рок-музикант Ніл Янг з групою Chrome Hearts виступить в Україні. Безкоштовний концерт стане першим у рамках європейського турне Love Earth Tour, дата та місце проведення уточнюються.
Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця
Міланська компанія Prada веде переговори щодо купівлі бренду Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд євро. Угода може бути завершена вже цього місяця, що дозволить Prada посилити позиції на ринку люксових брендів.
Тисячі глядачів не змогли подивитися "Оскар-2025" через збій у сервісі Hulu
Стрімінговий сервіс Hulu зіткнувся з масштабними технічними проблемами під час трансляції церемонії "Оскар". Понад 34 тисячі користувачів не мали доступу до трансляції протягом понад півтори години.
Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"
Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".