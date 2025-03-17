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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115610 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107078 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102603 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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День BMW, День подяки співробітникам: що ще відзначають 7 березня

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Війна • 7 березня, 00:24 • 35390 перегляди
Виїзд митців та медійників за кордон: Кабмін затвердив нові правила

Виїзд митців та медійників за кордон: Кабмін затвердив нові правила

Кабмін оновив порядок виїзду за кордон для працівників культури та ЗМІ під час воєнного стану. Встановлено нові вимоги до документів та обмеження терміну перебування до 60 днів з можливістю продовження.

Суспільство • 5 березня, 15:49 • 273058 перегляди
Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння

Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння

Міністерство культури відновлює видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і працівників ЗМІ після публікації урядової постанови. Процедура потребуватиме повторної подачі документів для тих, хто звертався раніше.

Суспільство • 5 березня, 14:52 • 15005 перегляди
Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ

Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ

У Львові підписали меморандум про повернення УГКЦ Митрополичих садів та бібліотеки Шептицького. Документ підписали представники міської влади, ОВА, Держспецзв'язку та Курії Львівської архиєпархії.

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Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

Кабмін відповів на петицію щодо блокування російської музики: у законодавстві немає підстав для заборони

Кабмін відповів на петицію про блокування російської музики, пояснивши відсутність правових підстав для заборони. Україна працює над гармонізацією законодавства з нормами ЄС для можливого обмеження контенту країни-агресора.

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Голлівудський актор Джессі Айзенберг став громадянином Польщі

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Цензура "Євробачення-2025" не пропустила пісню Мальти через пікантне слово

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Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів

Жителька Чернігівщини намагалася незаконно вивезти за кордон опудала рідкісних птахів

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Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні

Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні

Легендарний канадський рок-музикант Ніл Янг з групою Chrome Hearts виступить в Україні. Безкоштовний концерт стане першим у рамках європейського турне Love Earth Tour, дата та місце проведення уточнюються.

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Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця

Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця

Міланська компанія Prada веде переговори щодо купівлі бренду Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд євро. Угода може бути завершена вже цього місяця, що дозволить Prada посилити позиції на ринку люксових брендів.

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Тисячі глядачів не змогли подивитися "Оскар-2025" через збій у сервісі Hulu

Тисячі глядачів не змогли подивитися "Оскар-2025" через збій у сервісі Hulu

Стрімінговий сервіс Hulu зіткнувся з масштабними технічними проблемами під час трансляції церемонії "Оскар". Понад 34 тисячі користувачів не мали доступу до трансляції протягом понад півтори години.

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Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"

Латвійський фільм вперше в історії отримав "Оскар"

Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" виробництва Латвії переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". Раніше він також отримав "Золотий глобус".

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