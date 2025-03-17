Виїзд митців та медійників за кордон: у Мінкульті розповіли, коли може розпочатися видача листів сприяння

Міністерство культури відновлює видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і працівників ЗМІ після публікації урядової постанови. Процедура потребуватиме повторної подачі документів для тих, хто звертався раніше.