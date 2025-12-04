"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"
Київ • УНН
роскомнагляд заблокував мобільний додаток Snapchat у Росії, стверджуючи, що його використовували для організації терористичних дій та шахрайства. Snapchat приєднався до списку інших заблокованих платформ, таких як Roblox та FaceTime.
У росії заблоковано популярний мобільний додаток Snapchat, який дозволяє користувачам обмінюватися фото та відео, що зникають після перегляду або через 24 години. Про це повідомило видання Meduza, пише УНН.
Деталі
"роскомнадзор" пояснив своє рішення тим, що сервіс, за даними правоохоронних органів рф, нібито "використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, скоєння шахрайських та інших злочинів проти наших громадян".
Таким чином, Snapchat поповнив список соціальних платформ та месенджерів, доступ до яких на території росії обмежений.
