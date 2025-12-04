"роскомнадзор" заблокував Snapchat в рф: додаток нібито використовували для "тероризму та шахрайства"

У росії заблоковано популярний мобільний додаток Snapchat, який дозволяє користувачам обмінюватися фото та відео, що зникають після перегляду або через 24 години. Про це повідомило видання Meduza, пише УНН.

Деталі

"роскомнадзор" пояснив своє рішення тим, що сервіс, за даними правоохоронних органів рф, нібито "використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, скоєння шахрайських та інших злочинів проти наших громадян".

Таким чином, Snapchat поповнив список соціальних платформ та месенджерів, доступ до яких на території росії обмежений.

