13:22 • 4914 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 10456 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 12622 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 16810 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 20392 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 27394 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 35123 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29286 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39220 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75890 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

росія обмежила доступ до Roblox через виявлення матеріалів із пропагандою екстремізму та тероризму. Моніторинг показав наявність контенту, що негативно впливає на дітей, а також випадки шахрайства та домагань педофілів.

У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів

У рф обмежили доступ до Roblox через масове поширення матеріалів із пропагандою екстремістської та терористичної діяльності, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, моніторинг американського інтернет-сервісу нібито показав, що там багато непотрібного контенту, який може негативно впливати на розвиток та психіку дітей. Також у Roblox є передумови нібито для протиправних дій, які відбуваються у різних локаціях гри. Так, користувачі можуть напасти на школу, грати в азартні ігри.

Крім того, у росЗМІ наголошують, що у Roblox за дітьми все частіше стали полювати педофіли: просять надіслати дітей інтимні фото, знайомляться з ними у чатах. Згодом діти стають жертвами сексуальних домагань.

Додамо

У рф Roblox вимагали заборонити двічі протягом трьох місяців, одна з причин - хвиля шахрайства.

"Sale" і "Shop" не допускається: у рф заборонили використання англійської на вивісках24.06.25, 16:48 • 2607 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
російська пропаганда
Соціальна мережа