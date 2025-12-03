У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів

У рф обмежили доступ до Roblox через масове поширення матеріалів із пропагандою екстремістської та терористичної діяльності, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, моніторинг американського інтернет-сервісу нібито показав, що там багато непотрібного контенту, який може негативно впливати на розвиток та психіку дітей. Також у Roblox є передумови нібито для протиправних дій, які відбуваються у різних локаціях гри. Так, користувачі можуть напасти на школу, грати в азартні ігри.

Крім того, у росЗМІ наголошують, що у Roblox за дітьми все частіше стали полювати педофіли: просять надіслати дітей інтимні фото, знайомляться з ними у чатах. Згодом діти стають жертвами сексуальних домагань.

Додамо

У рф Roblox вимагали заборонити двічі протягом трьох місяців, одна з причин - хвиля шахрайства.

