Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що 2026 рік може бути останнім для "миру в Європі". Про це він заявив в інтерв’ю провладній газеті "Magyar Nemzet" ("Угорська нація" - ред), передає УНН.

За словами Орбана, з моменту "останньої великої війни" в Європі минуло понад 80 років. Йдеться про Другу світову, що завершилась в 1945 році.

Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з'являється цілком новий світ

Він додав, що нібито завдяки йому під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі "вдалося уповільнити темпи наближення війни". Йдеться про прийняття 19 грудня рішення фінансування України на 90 млрд євро впродовж двох років. Проти цього рішення виступили прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Орбан також заявив, що Брюсель нібито "не хоче миру між росією і Україною".

Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Нині перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру