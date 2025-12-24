Прем'єр-міністр Угорщини Орбан: "2026 рік може бути останнім для миру в Європі"

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 1740 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 2344 перегляди
Ексклюзив
11:46 • 17122 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
14:18 • 3784 перегляди
24 грудня, 08:22 • 16759 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Ексклюзив
13:26 • 8796 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 17122 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14139 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16759 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33551 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49122 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67380 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора
24 грудня, 06:43 • 8616 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 17847 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко
24 грудня, 07:35 • 18123 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"
24 грудня, 08:30 • 5886 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях
24 грудня, 09:23 • 7568 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 1740 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера
15:00 • 1350 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:30 • 2342 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
13:26 • 8794 перегляди
Ексклюзив
13:26 • 8794 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 17122 перегляди
Ексклюзив
11:46 • 17122 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту
14:00 • 1816 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин
24 грудня, 06:59 • 17919 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"
23 грудня, 20:27 • 7800 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном
23 грудня, 09:59 • 33615 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"
23 грудня, 08:10 • 30535 перегляди
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан: "2026 рік може бути останнім для миру в Європі"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Угорський прем'єр-міністр вважає, що Брюсель нібито "не хоче миру між росією і Україною".

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан: "2026 рік може бути останнім для миру в Європі"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що 2026 рік може бути останнім для "миру в Європі". Про це він заявив в інтерв’ю провладній газеті "Magyar Nemzet" ("Угорська нація" - ред), передає УНН.

Деталі

За словами Орбана, з моменту "останньої великої війни" в Європі минуло понад 80 років. Йдеться про Другу світову, що завершилась в 1945 році.

Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Всі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з'являється цілком новий світ

- заявив Орбан.

Він додав, що нібито завдяки йому під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі "вдалося уповільнити темпи наближення війни". Йдеться про прийняття 19 грудня рішення фінансування України на 90 млрд євро впродовж двох років. Проти цього рішення виступили прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Орбан також заявив, що Брюсель нібито "не хоче миру між росією і Україною".

Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни і прихильники миру. Нині перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру

- заявив прем'єр-міністр Угорщини.

90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews23.12.25, 17:16 • 3204 перегляди

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Брюссель
Європа
Угорщина
Україна