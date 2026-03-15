Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік

Тиждень великого переходу: завершення старого циклу і народження нового астрологічного року. Про те, що приготували для нас зірки у період з 16 по 22 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

За словами астролога, цей тиждень стане одним із найважливіших періодів року.

Ми знаходимося на межі завершення старого астрологічного циклу і початку нового. Саме в ці дні формуються події та енергії, які можуть впливати на подальший розвиток багатьох процесів - пояснила Ксенія Базиленко.

На цьому тижні відбудеться одразу кілька потужних астрологічних подій:

завершення старого астрологічного року;

Новий Місяць у знаку Риб;

весняне рівнодення;

початок нового астрологічного року;

завершення ретроградного руху Меркурія.

Усі ці події формують дуже сильний енергетичний перехід.

Початок тижня принесе напруження

Перші дні тижня можуть бути досить складними. У цей час, як пояснила астролог, формується напружена конфігурація планет - поєднання Марса, ретроградного Меркурія та кармічного вузла Раху.

Такі аспекти часто проявляються через гучні політичні заяви, різкі рішення та події, які можуть мати довгострокові наслідки. У світовій політиці це може проявлятися через жорсткі переговори, ультиматуми або важливі стратегічні рішення - каже Базиленко.

Ще один важливий фактор цього періоду - стаціонарний Меркурій. Саме у ці дні Меркурій переходить із ретроградного руху у прямий. У момент такого переходу, каже астролог, планета ніби зупиняється, і на кілька днів її енергія умовно "завмирає".

Можливі затримки інформації, непорозуміння, плутанина у новинах або складнощі у переговорах. Іноді такі періоди можуть навіть проявлятися через технічні труднощі - перебої у зв’язку, роботі інтернету або проблеми з пересуванням. Саме тому в цей період важливо не поспішати з висновками. Частина інформації може бути неповною або змінитися вже після того, як Меркурій після 20 березня остаточно перейде у прямий рух - пояснила Ксенія Базиленко.

Середина тижня: фінансові питання

У середині тижня Венера формує напружений аспект до Юпітера. Така конфігурація часто пов’язана з економічними питаннями, вважає астролог.

Можливі новини про фінансові труднощі, напруження у сфері економіки або складні рішення щодо ресурсів і фінансів. На особистому рівні в цей час краще уникати поспішних фінансових рішень - пояснює Базиленко.

Молодик - завершення старого циклу

19 березня о 03:23 за київським часом відбудеться Новий Місяць у знаку Риб.

Це особливе новолуння, адже воно відбувається в останньому знаку зодіакального кола. Такий момент символізує завершення старого циклу, очищення та підбиття підсумків прожитого року - вважає астролог.

Енергія знаку Риб пов’язана з внутрішнім переосмисленням, духовними висновками і завершенням старих історій.

Весняне рівнодення і початок нового року

20 березня відбудеться весняне рівнодення - один із найважливіших моментів року.

Саме в цей момент Сонце входить у нульовий градус Овна, і починається новий астрологічний рік - зазначає астролог.

У давніх традиціях цей день вважався великим святом - символом відродження життя, перемоги світла і початку нового етапу.

Цього року енергетика цього моменту особливо сильна, адже майже одночасно відбувається Новий Місяць і початок нового астрологічного циклу.

Саме тому 19, 20 і 21 березня можна вважати днями великої сили.

У цей час, астролог радить загадувати бажання, формувати нові цілі, починати важливі справи та планувати майбутнє.

Особливо сильним днем для нових починань буде саме 20 березня - день початку нового астрологічного року.

Гороскоп на тиждень 16–22 березня

Овен

Початок тижня може бути трохи емоційним і вимагати більше тиші та внутрішньої роботи. Це час завершення старих історій і підбиття підсумків. Але після 20 березня, коли Сонце увійде у ваш знак, енергія почне швидко відновлюватися. З’явиться бажання діяти і починати нові справи.

Порада: не поспішайте на початку тижня - ваша сила прийде трохи пізніше.

Телець

Цей тиждень може принести багато роздумів про майбутнє, плани та людей поруч. Можливі важливі розмови з друзями або колегами. Кінець тижня підходить для внутрішнього перезавантаження і спокійного планування.

Порада: не намагайтеся вирішити все одразу, адже важливі відповіді прийдуть поступово.

Близнюки

На початку тижня можливі новини або події, пов’язані з роботою чи професійною сферою. Можуть з’явитися нові ідеї або пропозиції. Після 20 березня активізується тема нових знайомств і спільних проектів.

Порада: уважно слухайте інформацію - у ній можуть бути важливі підказки.

Рак

Цей тиждень може змусити вас подивитися на життя трохи ширше. Можливі роздуми про майбутнє, навчання або подорожі. Наприкінці тижня увага може переключитися на професійні питання.

Порада: не бійтеся нових ідей, адже саме вони можуть призвести до змін.

Лев

На початку тижня можуть підніматися глибокі емоційні теми або питання, пов’язані з фінансами і спільними ресурсами. Але ближче до кінця тижня з’явиться більше оптимізму і бажання рухатися вперед.

Порада: не тримайте в собі переживання - чесна розмова може багато змінити.

Діва

Тиждень може принести важливі події у сфері партнерства і стосунків. Можливі серйозні розмови або переосмислення відносин. Після 20 березня увага може переключитися на фінансові або практичні питання.

Порада: слухайте не тільки слова, але й інтуїцію.

Терези

На початку тижня можуть з’явитися справи, пов’язані з роботою, здоров’ям або повсякденними обов’язками. Після 20 березня активізується тема партнерства - люди поруч можуть відігравати важливу роль.

Порада: не перевантажуйте себе - баланс зараз особливо важливий.

Скорпіон

Тиждень може принести творчі ідеї, нові емоції або важливі події у сфері особистого життя. Але не поспішайте з рішеннями - деякі ситуації потребують часу. Після 20 березня з’явиться більше робочих справ.

Порада: дозвольте собі трохи радості і творчості.

Стрілець

На початку тижня важливо звернути увагу на сімейні справи або домашні питання. Можливі важливі розмови з близькими. Кінець тижня може принести більше легкості, романтики і творчої енергії.

Порада: підтримка родини зараз дуже важлива.

Козеріг

Цей тиждень може бути насичений спілкуванням, новинами або короткими поїздками. Можливі важливі повідомлення або інформація. Після 20 березня більше уваги може потребувати тема дому і сім’ї.

Порада: перевіряйте інформацію - не все може бути таким, як здається.

Водолій

Тиждень може підняти питання фінансів і ресурсів. Можливо, доведеться приймати практичні рішення або планувати витрати. Після 20 березня з’явиться більше спілкування і нових контактів.

Порада: не робіть поспішних фінансових рішень.

Риби

Для вас цей тиждень особливий, адже Сонце ще перебуває у вашому знаку. Це час підбиття підсумків і завершення особистого циклу. Після 20 березня енергія почне змінюватися і увага переключиться на матеріальні питання.

Порада: використайте цей період для внутрішнього очищення і формування нових намірів.

