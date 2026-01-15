Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет

Події, що останнім часом відбуваються навколо Юлії Тимошенко, співпали з піком параду планет 13-14 січня. За астрологічним аналізом, ця конфігурація особливо впливає на відомих політичних лідерів і пов’язана з загостренням політичних процесів та публічними скандалами. Про це повідомляє астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

Деталі

Ксенія Базиленко стверджує, що парад планет, який триває останнім часом, впливає передусім на сильних і знакових лідерів - тих, хто має або мав реальну владу та вплив.

13-14 січня цей парад планет досяг піку, і саме в ці дні: загострюються політичні процеси; з’являються гучні заяви; виникають серйозні скандали; активізуються теми відповідальності, влади й контролю. Це не випадкові дати - це момент, коли небесні ритми буквально підсвічують сильні та вразливі місця у гороскопах публічних персон - підкреслює астрологиня.

Також, за астрологічним аналізом Ксенії Базиленко, події навколо Юлії Тимошенко чітко співпали з активізацією рідкісного аспекту в її особистому гороскопі - опозиції Меркурія до транзитного Урану.

Це період: різких інформаційних ударів; несподіваних поворотів; великих скандалів, що стають публічними і мають довготривалі наслідки. Такі аспекти ніколи не минають тихо. Вони змінюють хід подій і виводять людину в центр уваги - незалежно від її бажання - наголошує астролог.

Крім того, Базиленко підкреслює, що нинішня ситуація для Юлії Тимошенко є доленосною, а не випадковою і може мати серйозні наслідки для її подальшої ролі - незалежно від того, як саме розгортатимуться події.

Водночас її карта говорить і про інше:попри довгу й складну політичну кар’єру, її потенціал ще не вичерпаний. Вона залишається фігурою, здатною впливати, викликати емоції й змінювати порядок денний - стверджує астролог.

Крім того, за її словами, головний урок цього періоду те, що ми спостерігаємо зараз - важливий сигнал для всіх керівників і лідерів.

Парад планет не карає - він перевіряє: як людина користується владою; які рішення приймає; чи діє зріло й відповідально. У такі періоди гучні заяви про лідерів неминучі.І різниця лише в одному - якого знаку буде ця слава: світлого чи руйнівного. Події навколо Юлії Тимошенко - лише частина значно більшого процесу, який зараз торкається багатьох впливових персон. І цей процес ще далеко не завершений - підсумувала Ксенія Базиленко.

Нагадаємо

Астролог Ксенія Базиленко передбачає, що тиждень з 12 по 18 січня принесе кардинальні зміни світового порядку. Вона зазначає, що це період боротьби за владу та ресурси, який досягне кульмінації 18 січня з Новим Місяцем.