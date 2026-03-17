Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії

Київ • УНН

 • 3496 перегляди

Іран передав рф тисячу шахедів та ліцензії на їх виробництво попри обіцянки зупинити поставки. Тегеран допоміг ворогу побудувати два заводи для дронів.

росіяни у першу ніч повномасштабного вторгнення застосували всі наявні типи ракет: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Згодом іранський режим поставив росії першу партію "шахедів" - тисячу дронів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, згодом українці знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру. Також Україна зв’язалась з владою Ірану на рівні розвідувальних служб і попросила їх не постачати зброю росіянам.

Ми сказали їм, що якщо передані "шахеди" вб’ють наших цивільних, іранський режим стане союзником росії. Вони відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали

- заявив Зеленський.

Він додав, що іранці дали росіянам не лише тисячі цих дронів - вони передали ліцензії на виробництво "шахедів".

Вони допомогли росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів і спочатку самі керували їх застосуванням та навчали росіян

- підкреслив Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю.

Євген Устименко

