Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії

росіяни у першу ніч повномасштабного вторгнення застосували всі наявні типи ракет: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Згодом іранський режим поставив росії першу партію "шахедів" - тисячу дронів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає УНН.

Як зазначив глава держави, згодом українці знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру. Також Україна зв’язалась з владою Ірану на рівні розвідувальних служб і попросила їх не постачати зброю росіянам.

Ми сказали їм, що якщо передані "шахеди" вб’ють наших цивільних, іранський режим стане союзником росії. Вони відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали