Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 22001 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 42970 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 29689 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 31544 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 29374 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗС
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 42406 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 17495 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 16587 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 27441 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатов
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии

Киев • УНН

 • 4740 просмотра

Иран передал рф тысячу шахедов и лицензии на их производство, несмотря на обещания остановить поставки. Тегеран помог врагу построить два завода для дронов.

Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии

россияне в первую ночь полномасштабного вторжения применили все имеющиеся типы ракет: крылатые, баллистические и другие типы ракет. Впоследствии иранский режим поставил россии первую партию "шахедов" - тысячу дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, впоследствии украинцы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру. Также Украина связалась с властями Ирана на уровне разведывательных служб и попросила их не поставлять оружие россиянам.

Мы сказали им, что если переданные "шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником россии. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали

- заявил Зеленский.

Он добавил, что иранцы дали россиянам не только тысячи этих дронов - они передали лицензии на производство "шахедов".

Они помогли россии построить два завода по производству этих дронов и сначала сами руководили их применением и обучали россиян

- подчеркнул Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз Ирана, которые звучат на фоне обвинений Тегерана в якобы поддержке Израиля.

Евгений Устименко

