Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии

россияне в первую ночь полномасштабного вторжения применили все имеющиеся типы ракет: крылатые, баллистические и другие типы ракет. Впоследствии иранский режим поставил россии первую партию "шахедов" - тысячу дронов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает УНН.

Как отметил глава государства, впоследствии украинцы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру. Также Украина связалась с властями Ирана на уровне разведывательных служб и попросила их не поставлять оружие россиянам.

Мы сказали им, что если переданные "шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником россии. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали

Он добавил, что иранцы дали россиянам не только тысячи этих дронов - они передали лицензии на производство "шахедов".

Они помогли россии построить два завода по производству этих дронов и сначала сами руководили их применением и обучали россиян