Зеленский едет в Лондон на встречу со Стармером, Макроном и Шольцем — СМИ
Киев • УНН
Зеленский встретится в Лондоне с лидерами Британии, Франции и Германии. Обсудят гарантии безопасности и путь привлечения рф к мирным переговорам.
Вечером в воскресенье, 7 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источник в британском правительстве, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что главным вопросом повестки дня встречи станет текущая поддержка Украины.
Так называемая группа стран E3, которая встречается с украинским лидером, является одними из самых верных союзников Киева, а Великобритания и Франция возглавляют так называемую инициативу "коалиции желающих" по предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках мирного процесса
Напомним
По информации Bloomberg, лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь привлечения россии к переговорам по прекращению войны.
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