Зеленский в годовщину D-Day: стремление народов к свободе и надежда на мир победили в мае 1945-го, стараемся, чтобы это произошло и сейчас





Президент Украины Владимир Зеленский в 82-ю годовщину D-Day – высадки союзников в Нормандии – заявил, что стремление народов к свободе и надежда на мир победили в мае 1945-го. Украина старается, чтобы это произошло и сейчас, написал Президент в Telegram, передает УНН.

Детали

"Сегодня 82-я годовщина D-Day – высадки союзников в Нормандии, которая значительно ускорила отсчет до краха нацистов во Второй мировой войне. Это один из важнейших в истории человечества моментов единства защитников жизни, и оставалось меньше года до того, как стремление народов к свободе и надежда на мир победили в мае 1945-го. Тогда это произошло. Стараемся, чтобы это произошло и сейчас", - отметил Зеленский.

Он добавил, что "хотя в Петербурге вчера прозвучал очередной циничный приказ армии, которая пытается уничтожить нашу свободу, убивать дальше, история уже видела подобное".

"Нацисты тоже на что-то надеялись после D-Day. Но свобода все равно выиграет. И даже в самых темных обстоятельствах люди находят возможность объединиться, чтобы защитить жизнь. Спасибо всем, кто сейчас помогает беречь ценности, победившие во Второй мировой войне. Спасибо каждому и каждой, кто на защите жизни. Слава Украине", - добавил Зеленский.

Дополнение

6 июня 1944 года солдаты союзников высадились на пляжи Нормандии. День высадки ознаменовал начало освобождения Франции и Западной Европы от нацистского господства (операция "Оверлорд"). Но он также символизировал бесчеловечное кровопролитие, десятки тысяч погибших и раненых. Силы союзников в то время состояли преимущественно из американцев, британцев, канадцев, поляков и французов. Около 3100 десантных кораблей с более чем 150 000 солдат пробились на север Франции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ответ владимира путина на его открытое письмо "слабым" и добавил, что российский диктатор "просто не хочет заканчивать войну".