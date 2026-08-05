Из-за обстрелов рф в Днепропетровской области без света остались 126 000 семей - ДТЭК
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов 5 августа в Днепропетровской области обесточены около 126 тысяч семей. Энергетики начали аварийно-восстановительные работы, но точные сроки завершения неизвестны.
В результате многочисленных российских обстрелов энергетических объектов в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 126 тысяч семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
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Обесточивание зафиксировали в Никополе, Марганце, Покрове и ряде соседних населённых пунктов. По информации компании, вражеские атаки 5 августа причинили значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого без электроэнергии осталось большое количество бытовых потребителей сразу в нескольких общинах Днепропетровской области.
Энергетики начали аварийно-восстановительные работы, как только ситуация с безопасностью позволила специалистам добраться до повреждённых объектов и начать ремонт.
В то же время в ДТЭК предупредили, что масштабы повреждений значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения потребуется время. Точных сроков завершения работ в компании пока не назвали.
Специалисты осматривают повреждённое оборудование, определяют объём необходимого ремонта и постепенно восстанавливают работу энергетической инфраструктуры. Первоочередной задачей остаётся возвращение электроэнергии в дома жителей пострадавших населённых пунктов.
Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в каждый дом. Битва за свет продолжается
Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий российских атак. Восстановительные работы будут проводиться с учётом ситуации с безопасностью в регионе, поскольку повторные обстрелы могут представлять угрозу для ремонтных бригад.
Напомним
В июле российские войска применили более 8300 управляемых авиабомб, что стало самым высоким показателем за время войны. Интенсивность боевых действий возросла, но ВСУ продолжают удерживать оборону.