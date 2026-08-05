Из-за обстрелов рф в Днепропетровской области без света остались 126 000 семей - ДТЭК

В результате многочисленных российских обстрелов энергетических объектов в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 126 тысяч семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Обесточивание зафиксировали в Никополе, Марганце, Покрове и ряде соседних населённых пунктов. По информации компании, вражеские атаки 5 августа причинили значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого без электроэнергии осталось большое количество бытовых потребителей сразу в нескольких общинах Днепропетровской области.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы, как только ситуация с безопасностью позволила специалистам добраться до повреждённых объектов и начать ремонт.

В то же время в ДТЭК предупредили, что масштабы повреждений значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения потребуется время. Точных сроков завершения работ в компании пока не назвали.

Специалисты осматривают повреждённое оборудование, определяют объём необходимого ремонта и постепенно восстанавливают работу энергетической инфраструктуры. Первоочередной задачей остаётся возвращение электроэнергии в дома жителей пострадавших населённых пунктов.

Делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в каждый дом. Битва за свет продолжается