Жюри оценивало 650 компаний, выбирая лидеров по эффективности репутационного менеджмента.
В Украине 2268 компаний и 78 физлиц имеют право на пользование недрами. В собственности юрлиц есть представители 51 страны, а в составе более 10 компаний - группы "СКМ", "Смарт-холдинг" и другие.
В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.
В Голосеевском районе обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго", повреждено помещение. Открыто уголовное производство, угрозы для энергоснабжения нет.
3 апреля в Киеве состоится форум PRNext’25, посвященный выращиванию доверия к бренду в условиях хаоса, кризисов, войны и информационных вбросов. На мероприятии обсудят важность репутации для бизнеса.
Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.
В результате ночной атаки БпЛА на Одесскую область ранены два человека: водитель грузовика в Черноморске и женщина в Одессе. Повреждены энергообъект, предприятия, дома и автотранспорт.
россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.
В городе Одесса зафиксирован взрыв после предупреждения мэра о баллистической угрозе с территории Крыма. В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.
Российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате атаки повреждено промышленное здание и АЗС, информация о пострадавших уточняется.
В Одессе зафиксирована новая атака вражеских беспилотников, раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.
Из-за систематических российских обстрелов 20 тысяч жителей Одесской области остались без света. За неделю повреждено около 150 домов, только за последнюю ночь пострадало 30 зданий.
российские войска атаковали газодобывающие объекты ДТЕК на Полтавщине, заставив их остановить работу. В Одесской области продолжаются систематические удары по энергетической инфраструктуре компании - шестая атака за 2,5 недели.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.
НЭК «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.
Во время массированной атаки 26 февраля оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением работы энергосистемы.
Российские войска вторую ночь подряд атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей.
Российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики восстановили электроснабжение для 15 тысяч семей, используя резервные линии.
НЭК «Укрэнерго» отменило график аварийных отключений (ГАО) в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях. Отмена отключений вступила в силу с 10:30.
В результате атаки дронами в Черноморске повреждены больница, жилой дом и другие объекты. Пострадали четыре человека, среди них врач, который проводил операцию во время удара.
Отменены экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях после массированной атаки рф 15 января. Ранее ограничения были применены в шести областях Украины.
В центре Киева на улице Крещатик, 15 произошло возгорание электрической подстанции. Соответствующие службы работают на месте происшествия и ожидают бригаду ДТЭК для получения допуска к тушению.
Киевская ОВА за 2023-2024 годы прекратила сотрудничество с подрядчиками, которые не выполняли условия договоров по восстановлению объектов. Среди нарушений - срыв графиков работ, отсутствие работников и нецелевое использование средств.
На электроподстанции в Деснянском районе Киева произошла серьезная авария, из-за которой 68 000 семей остались без света. По состоянию на 09:30 энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение.
Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 20 населенных пунктах Донецкой области с 23 по 29 декабря. Свет появился почти в 16 тысячах домохозяйств прифронтового региона.
НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине 28 декабря. Отключения будут действовать с 15:00 до 18:00 для 1-й и 2-й очередей.
Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. В ОП прокомментировали.
ДТЭК опубликовал новые графики отключений электроэнергии для Киева и Одесской области на 25 декабря. После утренней атаки РФ серьезно повреждено оборудование ТЭС, энергетики устраняют последствия.
В результате падения обломков сбитых вражеских дронов в двух районах Киевской области повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. Также оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.
Из-за массированной ракетной атаки рф на энергетические объекты в регионах Украины ввели графики отключения света. Укрэнерго предоставило команды на введение графиков в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и других областях.