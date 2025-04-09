$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25657 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 34640 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 43804 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51541 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64169 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55251 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54841 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117248 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81291 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224342 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
52%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31432 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83319 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17519 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14371 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 14973 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83375 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117248 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224342 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401686 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394244 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10228 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13745 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14388 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17537 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74555 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

ДТЭК

Новости по теме

На Международном форуме PRNext объявили победителей юбилейного Х Национального рейтинга "Репутационные АКТИВисты"

Жюри оценивало 650 компаний, выбирая лидеров по эффективности репутационного менеджмента.

Новости Бизнеса • 7 апреля, 14:02 • 5286 просмотра

Титан, литий, графит: кто владеет украинскими недрами

В Украине 2268 компаний и 78 физлиц имеют право на пользование недрами. В собственности юрлиц есть представители 51 страны, а в составе более 10 компаний - группы "СКМ", "Смарт-холдинг" и другие.

Экономика • 2 апреля, 07:39 • 569459 просмотра

В рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes попали шесть украинцев: имена

В 2025 году Forbes насчитал шесть украинских бизнесменов-миллиардеров. Самым богатым стал Ринат Ахметов с состоянием в 7,9 млрд долларов, Петр Порошенко вернулся в список.

Экономика • 1 апреля, 15:11 • 54002 просмотра

В Киеве обстреляли энергетический объект: полиция расследует инцидент

В Голосеевском районе обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго", повреждено помещение. Открыто уголовное производство, угрозы для энергоснабжения нет.

Киев • 1 апреля, 13:06 • 30866 просмотра

PRNext’25: координаты доверия для тех, кто верит в будущее своих брендов

3 апреля в Киеве состоится форум PRNext’25, посвященный выращиванию доверия к бренду в условиях хаоса, кризисов, войны и информационных вбросов. На мероприятии обсудят важность репутации для бизнеса.

Новости Бизнеса • 24 марта, 08:12 • 65192 просмотра

Укрэнерго 17 марта будет применять ограничения для промышленности и бизнеса

Укрэнерго сообщило об ограничении мощности для промышленных потребителей и бизнеса 17 марта с 06:00 до 20:00 из-за последствий атак на энергообъекты. Отключение населения не планируется.

Война • 16 марта, 19:23 • 21555 просмотра

Из-за удара рф по Одесской области двое пострадавших: прокуратура показала последствия

В результате ночной атаки БпЛА на Одесскую область ранены два человека: водитель грузовика в Черноморске и женщина в Одессе. Повреждены энергообъект, предприятия, дома и автотранспорт.

Война • 15 марта, 11:20 • 20573 просмотра

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

россия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях, оставив без света часть жителей. Повреждена инфраструктура, есть раненые.

Общество • 15 марта, 08:18 • 78309 просмотра

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В городе Одесса зафиксирован взрыв после предупреждения мэра о баллистической угрозе с территории Крыма. В настоящее время информации о повреждениях или разрушениях нет.

Война • 11 марта, 18:28 • 81086 просмотра

Массовая атака дронов на Одессу: повреждены АЗС и промышленное здание

Российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате атаки повреждено промышленное здание и АЗС, информация о пострадавших уточняется.

Война • 7 марта, 20:57 • 27651 просмотра

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

В Одессе зафиксирована новая атака вражеских беспилотников, раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.

Война • 7 марта, 19:47 • 70799 просмотра

В Одесской области из-за российских атак 20 тысяч человек остаются без света - Кипер

Из-за систематических российских обстрелов 20 тысяч жителей Одесской области остались без света. За неделю повреждено около 150 домов, только за последнюю ночь пострадало 30 зданий.

Общество • 7 марта, 14:09 • 23548 просмотра

ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях

российские войска атаковали газодобывающие объекты ДТЕК на Полтавщине, заставив их остановить работу. В Одесской области продолжаются систематические удары по энергетической инфраструктуре компании - шестая атака за 2,5 недели.

Общество • 7 марта, 10:10 • 15437 просмотра

В Киеве на Киевщине и Днепропетровщине введены экстренные отключения

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения осуществляются по команде Укрэнерго.

Экономика • 28 февраля, 15:36 • 34207 просмотра

Экстренные отключения света в двух областях Украины: что происходит

НЭК «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях.

Общество • 28 февраля, 05:21 • 24845 просмотра

Оккупанты атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Во время массированной атаки 26 февраля оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области. Специалисты работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением работы энергосистемы.

Общество • 26 февраля, 07:18 • 25264 просмотра

рф вторую ночь подряд атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК

Российские войска вторую ночь подряд атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей.

Война • 20 февраля, 06:59 • 29804 просмотра

рф атаковала энергетический объект в Одесской области - ДТЭК

Российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Энергетики восстановили электроснабжение для 15 тысяч семей, используя резервные линии.

Война • 19 февраля, 08:19 • 58373 просмотра

По Украине начали отменять аварийные отключения света

НЭК «Укрэнерго» отменило график аварийных отключений (ГАО) в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях. Отмена отключений вступила в силу с 10:30.

Общество • 17 февраля, 08:52 • 33302 просмотра

Одесская область третью ночь под атакой рф: в Черноморске перебои со светом, пострадали врач во время операции и еще 3 человека

В результате атаки дронами в Черноморске повреждены больница, жилой дом и другие объекты. Пострадали четыре человека, среди них врач, который проводил операцию во время удара.

Война • 31 января, 07:43 • 31562 просмотра

На Днепропетровщине и Донетчине отменили экстренные отключения света

Отменены экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской и Донецкой областях после массированной атаки рф 15 января. Ранее ограничения были применены в шести областях Украины.

Общество • 15 января, 07:13 • 30386 просмотра

На столичном Крещатике загорелась электрическая подстанция

В центре Киева на улице Крещатик, 15 произошло возгорание электрической подстанции. Соответствующие службы работают на месте происшествия и ожидают бригаду ДТЭК для получения допуска к тушению.

Киев • 15 января, 06:09 • 37097 просмотра

Восстановление Киевщины: ОВА разорвала договоры с 5 подрядчиками из-за невыполнения обязательств

Киевская ОВА за 2023-2024 годы прекратила сотрудничество с подрядчиками, которые не выполняли условия договоров по восстановлению объектов. Среди нарушений - срыв графиков работ, отсутствие работников и нецелевое использование средств.

Экономика • 13 января, 17:05 • 53987 просмотра

На Троещине вернули свет после серьезной аварии на электроподстанции

На электроподстанции в Деснянском районе Киева произошла серьезная авария, из-за которой 68 000 семей остались без света. По состоянию на 09:30 энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение.

Общество • 10 января, 07:52 • 49536 просмотра

ДТЭК восстановил свет в 20 населенных пунктах Донецкой области за неделю

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вернули электроснабжение в 20 населенных пунктах Донецкой области с 23 по 29 декабря. Свет появился почти в 16 тысячах домохозяйств прифронтового региона.

Общество • 1 января, 02:35 • 22357 просмотра

Уже в трех областях Украины ввели экстренные отключения света: где именно

НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине 28 декабря. Отключения будут действовать с 15:00 до 18:00 для 1-й и 2-й очередей.

Общество • 28 декабря, 14:10 • 21282 просмотра

Украина впервые получила СПГ из США через Грецию - FT

Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию. В ОП прокомментировали.

Экономика • 28 декабря, 11:06 • 70309 просмотра

Света будет меньше: в ДТЭК обновили графики отключений для Киева и Одесской области

ДТЭК опубликовал новые графики отключений электроэнергии для Киева и Одесской области на 25 декабря. После утренней атаки РФ серьезно повреждено оборудование ТЭС, энергетики устраняют последствия.

Общество • 25 декабря, 07:40 • 20372 просмотра

Последствия ночной атаки рф на Киевщину: повреждены грузовики, дома и кафе

В результате падения обломков сбитых вражеских дронов в двух районах Киевской области повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. Также оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.

Война • 25 декабря, 07:15 • 15685 просмотра

Графики отключения света: какая ситуация в Киеве и по регионам

Из-за массированной ракетной атаки рф на энергетические объекты в регионах Украины ввели графики отключения света. Укрэнерго предоставило команды на введение графиков в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и других областях.

Общество • 25 декабря, 06:51 • 17417 просмотра