Уже в трех областях Украины ввели экстренные отключения света: где именно

НЭК «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине 28 декабря. Отключения будут действовать с 15:00 до 18:00 для 1-й и 2-й очередей.