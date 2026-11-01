В Киеве из-за обстрелов энергосистемы ввели экстренные отключения - ДТЭК
Киев • УНН
1 ноября в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных обстрелов энергосистемы. ДТЭК восстанавливает повреждённое оборудование.
В воскресенье, 1 ноября, из-за постоянных обстрелов энергосистемы Киева в столице введены экстренные отключения. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома киевлян
Напомним
Вечером 30 октября российский удар повредил критическую инфраструктуру Киева. Без электричества остались части четырех районов.