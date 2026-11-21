Мелания Трамп назвала свое главное рождественское желание — оно касается войны в Украине
Киев • УНН
Первая леди США Мелания Трамп пожелала нового прекращения огня в Украине до Рождества. Она заявила, что переговоры уже идут.
Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня до Рождества. По ее словам, переговоры между сторонами уже идут, а достичь договоренности можно довольно быстро при наличии политической воли. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Fox News, пишет УНН.
Детали
Во время специального рождественского эфира All-American Christmas Tree Lighting Меланию спросили, чего она больше всего желает на праздники.
Конечно, мира во всем мире. Но прежде всего я очень хотела бы нового прекращения огня
Она предположила, что договоренности можно достичь еще до Рождества, если Украина и Россия согласятся на соответствующие условия.
Что известно о возможном перемирии
Ранее Мелания Трамп присоединилась к организации краткосрочного прекращения огня в оккупированных Олешках на Херсонщине. Оно завершилось в начале ноября.
Заявление первой леди прозвучало на следующий день после встречи Дональда Трампа с Путиным в Китае, которая не принесла конкретных договоренностей относительно завершения войны.
Сам американский президент ранее признался, что урегулирование войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал, из-за, по его словам, "огромной ненависти" между Путиным и Зеленским.
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