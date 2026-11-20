20 ноября, в годовщину принятия Конвенции ООН о правах ребенка, Украина вместе с миром отмечает Всемирный день ребенка. С рождения и до 18 лет детям гарантированы определенные виды медицинской помощи. В Министерстве здравоохранения напомнили, какие гарантии имеет ребенок, с чем можно обратиться к педиатру или семейному врачу и как получить назначенные ребенку препараты по программе "Доступные лекарства", пишет УНН.

В 2026 году Правительство утвердило меры по реализации Европейской гарантии для детей в Украине до 2030 года. Одна из задач — обеспечить детям, находящимся под угрозой бедности или социальной изоляции, доступ к медицинской помощи, образованию, здоровому питанию и надлежащим жилищным условиям.

Поддержка будущего родительства

С 2024 года Программа медицинских гарантий покрывает лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Пройти лечение по медицинским показаниям можно в государственной, коммунальной или частной клинике, которая имеет соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Начать стоит с консультации акушера-гинеколога. Записаться на нее можно без направления.

В 2026 году медучреждения уже предоставили 11 449 бесплатных услуг по лечению бесплодия — на 3 509 больше, чем за тот же период в прошлом году.

Медицинская помощь во время родов и после них

В родильном учреждении, которое имеет соответствующий договор с НСЗУ, женщина может бесплатно получить помощь во время родов и после рождения ребенка. Программа покрывает ведение родов, обезболивание, кесарево сечение по медицинским показаниям, а также послеродовой уход за матерью и новорожденным.

В 2026 году почти 118 тысяч женщин в Украине получили бесплатную медицинскую помощь во время родов по Программе медицинских гарантий.

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Помощь младенцам, родившимся преждевременно или имеющим заболевания

Если ребенок родился преждевременно или нуждается в сложном лечении в первые недели жизни, государство покрывает специализированную неонатальную помощь. В зависимости от состояния младенца она может включать интенсивную терапию, поддержку дыхания, необходимые обследования и лекарства.

С начала 2026 года бесплатную неонатальную помощь в рамках Программы медицинских гарантий получили более 24 тысяч младенцев.

Как ранее писало УНН, выхаживание преждевременно рожденных детей является сложным и обычно длительным. Сразу после рождения детям вводят специальные препараты, в дальнейшем они длительное время находятся в реанимации; как рассказали в столичном Перинатальном центре, лечение ребенка, родившегося на сроке 22–25 недель, длится 4–5 месяцев, из которых 3 месяца — очень интенсивные.

Расширенный неонатальный скрининг

В первые дни после рождения ребенку можно бесплатно провести скрининг на 21 редкое заболевание. Для этого у младенца берут несколько капель крови из пятки. Скрининг помогает выявить признаки заболевания еще до появления симптомов. Если результат требует уточнения, медики связываются с семьей для дальнейшего обследования ребенка.

Реабилитация для детей

Для детей, родившихся преждевременно или с заболеваниями, предусмотрен отдельный пакет бесплатной реабилитации в течение первых трех лет жизни. Команда специалистов оценивает развитие ребенка, вместе с родителями определяет цели реабилитации и показывает, как поддерживать ребенка дома. Дети старшего возраста, которым требуется восстановление после травм, операций или заболеваний, также могут получить бесплатную реабилитационную помощь — амбулаторно или в стационаре.

С начала 2026 года медики оказали реабилитационную помощь более чем 18 тысячам детей в возрасте до трех лет, родившимся преждевременно или с заболеваниями, — в рамках отдельного пакета. Стационарную реабилитацию в этом году уже прошли более 19 тысяч детей в возрасте до 17 лет включительно, амбулаторную — чуть более 34 тысяч.

В столице такую услугу предоставляет, в частности, Перинатальный центр. Здесь можно получить и длительное катамнестическое наблюдение.

Катамнестическое наблюдение (также известное как follow-up) — обеспечивает своевременный и регулярный мониторинг состояния здоровья и развития детей из группы риска. Оно заключается в раннем выявлении отклонений в физическом, моторном, когнитивном, речевом и адаптивном развитии, предупреждении возможных заболеваний и организации своевременного направления детей для получения специализированной медицинской или реабилитационной помощи.

Ассоциация родителей преждевременно родившихся детей «Ранние пташки» указывает, что 46% родителей никогда не слышали о катамнезе для преждевременно родившихся детей. В то же время именно программы катамнестического ухода позволяют минимизировать двигательные и когнитивные нарушения у недоношенных детей.

В Перинатальном центре столицы услуга катамнестического наблюдения предоставляется в обоих филиалах учреждения. Малыши, родившиеся в центре и нуждающиеся в дополнительном наблюдении, сразу получают консультацию специалистов. Если же ребенок родился в другом роддоме, но нуждается в таком наблюдении, родители могут получить направление у педиатра.

Помощь педиатра и семейного врача

К педиатру или семейному врачу, с которым заключена декларация на ребенка, можно обратиться, если ребенок заболел, а также для профилактического осмотра или вакцинации. Врач следит за ростом и развитием ребенка, диагностирует и лечит распространенные заболевания, а при необходимости назначает обследования или направляет к профильному специалисту.

Поддержка ментального здоровья

Если ребенка длительное время беспокоит тревога, он плохо спит или родители замечают изменения в его поведении, можно обратиться к педиатру или семейному врачу. Врач оценит состояние ребенка, окажет первую поддержку и при необходимости направит к специалисту. Специализированную помощь дети могут получить, в частности, в центрах ментального здоровья. В зависимости от потребностей ее предоставляют амбулаторно, в дневном стационаре или по месту пребывания ребенка с участием мобильной команды.

Бесплатные прививки для детей

С 1 января 2026 года в Украине действует обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Он предусматривает бесплатную вакцинацию против 11 инфекций. В частности, девочки в возрасте 12–13 лет могут бесплатно получить одну дозу вакцины против вируса папилломы человека. Эта прививка помогает предотвратить рак шейки матки в будущем.

Изменился и график других прививок. Вторую дозу вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи теперь вводят в четыре года. Для всех прививок против полиомиелита используют инактивированную вакцину. Уточнить, какие прививки ребенок уже получил и когда делать следующие, можно у педиатра или семейного врача.

«Доступные лекарства» для детей

В 2026 году перечень «Доступных лекарств» для лечения инфекционных заболеваний у детей расширили. С 31 марта в него добавили препараты с амоксициллином, метронидазолом, офлоксацином и ципрофлоксацином. Амоксициллин и офлоксацин впервые вошли в программу. В зависимости от препарата государство возмещает его стоимость полностью или частично.

По программе дети также могут получать препараты для лечения других заболеваний, в частности бронхиальной астмы, эпилепсии и сахарного диабета. Врач подбирает препарат с учетом диагноза, возраста ребенка и показаний к применению.