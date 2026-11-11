"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности

Преждевременная отслойка плаценты происходит примерно в нескольких случаях на тысячу родов. Однако это одно из самых опасных осложнений беременности. Оно может возникнуть внезапно, даже если беременность протекала совершенно нормально, и угрожает жизни и ребенка, и матери.

О том, можно ли предсказать это осложнение, почему кровотечение бывает скрытым, что делать беременной, которая внезапно почувствовала сильную боль, и как современная хирургия помогает сохранить женщине шанс на материнство, УНН поговорил с директором Перинатального центра города Киева, доктором медицинских наук, врачом акушером-гинекологом Дмитрием Говсеевым.

Директор Перинатального центра Киева, заслуженный врач, врач акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук Дмитрий Говсеев

Недавно страна узнала историю певицы Ирины Федишин, которая потеряла ребенка и матку из-за отслойки плаценты. Насколько распространена эта патология и можно ли ее предсказать?

Прежде всего хочу выразить искренние соболезнования Ирине и ее семье. Потеря ребенка всегда является огромной трагедией. А когда женщина одновременно теряет возможность в будущем родить ребенка, трудно даже представить глубину ее переживаний.

Что касается вашего вопроса, то преждевременная отслойка плаценты относится к самым опасным осложнениям беременности. По мировой статистике, она происходит примерно в 4–10 случаях на тысячу родов. В некоторых странах этот показатель выше. Например, в США в разные годы он приближался к 12 случаям на тысячу, а в Финляндии составлял около трех или четырех.

Проблема в том, что предсказать отслойку плаценты у конкретной женщины чрезвычайно сложно. Мы знаем факторы риска, можем определить беременных, которые нуждаются в особом внимании. Но довольно часто это осложнение возникает внезапно, даже если до этого беременность протекала совершенно нормально.

Не существует анализа крови или ультразвукового исследования, которое позволило бы с уверенностью сказать, что завтра или через неделю у женщины произойдет отслойка плаценты. Поэтому главная задача врача заключается не только в выявлении рисков, но и в своевременном распознавании первых признаков опасности.

Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной

Что происходит в организме, когда плацента отслаивается? Почему кровотечение бывает скрытым, без видимых выделений?

Плацента обеспечивает жизненно важную связь между матерью и ребенком. Через нее ребенок получает кислород и все необходимые питательные вещества.

В норме плацента отделяется от стенки матки только после рождения ребенка. При преждевременной отслойке это происходит раньше, когда ребенок еще находится в матке. И между плацентой и стенкой матки начинает накапливаться кровь. Образуется гематома, которая может постепенно увеличиваться, отделяя все большую часть плаценты.

Для ребенка это означает нарушение поступления кислорода. Для матери возникает опасность значительной кровопотери.

И особое коварство такого состояния как раз и заключается в том, что кровь далеко не всегда выходит наружу. Она может накапливаться внутри матки, за плацентой, не попадая во влагалище.

Поэтому отсутствие кровянистых выделений вовсе не означает отсутствия кровотечения. Иногда женщина не видит ни капли крови, но при этом уже теряет значительный ее объем. Именно поэтому сильную боль в животе во время беременности нельзя оставлять без внимания.

Вы говорили, что существуют факторы риска развития этой патологии. Кто находится в группе риска? Можно ли снизить этот риск?

Прежде всего это женщины с повышенным артериальным давлением, преэклампсией, то есть серьезным осложнением беременности, которое сопровождается повышением давления и нарушением работы органов.

Важными факторами риска также являются курение, употребление наркотических веществ, травмы живота, в частности во время дорожно-транспортных происшествий.

Отдельную группу составляют женщины, у которых уже была преждевременная отслойка плаценты во время предыдущей беременности. У них вероятность повторения осложнения существенно выше.

К сожалению, далеко не все факторы можно устранить. Однако контроль артериального давления, своевременное лечение преэклампсии, отказ от курения, регулярное наблюдение и внимательное отношение к изменениям самочувствия позволяют снизить часть рисков.

В то же время я хочу подчеркнуть, что отслойка плаценты может возникнуть и у абсолютно здоровой женщины, которая правильно питается, ведёт здоровый образ жизни и добросовестно выполняет все рекомендации врача.

Поэтому возникновение такого осложнения само по себе не означает, что женщина сделала что-то неправильно.

Наблюдаете ли вы рост числа таких случаев в последние годы?

Мировая статистика не даёт однозначного ответа. В США в отдельные периоды наблюдался рост частоты отслойки плаценты, тогда как в некоторых европейских странах, напротив, отмечалось её снижение.

Что касается Украины, то сегодня я был бы осторожен с утверждением об общем росте числа случаев. Для такого вывода необходима полная статистика за несколько лет, причём с учётом общего количества родов.

Но война существенно изменила условия жизни беременных. Постоянные тревоги, недосыпание, психологическое напряжение, вынужденное переселение, трудности с доступом к медицинской помощи не могут не сказываться на здоровье женщин. Но утверждать, что именно война привела к увеличению числа отслоек плаценты, без надлежащего исследования было бы неправильно.

Мы должны анализировать не только количество случаев, но и то, насколько своевременно женщины обращаются за помощью, как быстро устанавливается диагноз и каковы результаты лечения.

Смертность в Украине вчетверо превышает рождаемость - данные за полугодие 2026 года

Какие симптомы должны насторожить беременную? Чем боль при отслойке отличается от тренировочных схваток?

Наиболее характерным симптомом является боль в животе. Она может возникнуть внезапно, быть сильной и постоянной, иногда отдавать в поясницу. Женщина может ощущать, что матка стала очень напряжённой, твёрдой и локально болезненной.

При обычных тренировочных схватках матка периодически сокращается, а затем расслабляется. Между такими сокращениями женщина обычно чувствует себя нормально.

При отслойке плаценты боль часто не исчезает полностью, а матка может оставаться напряжённой даже между сокращениями.

Однако не всегда всё настолько очевидно. Иногда отслойка начинается с умеренной ноющей боли, которую женщина может принять за обычный дискомфорт.

Особенно опасным является сочетание боли со слабостью, головокружением, холодным потом, учащённым сердцебиением, ощущением предобморока или изменением двигательной активности ребёнка.

Нужно понимать, что по характеру боли сама женщина не может достоверно отличить отслойку плаценты от других состояний.

Поэтому любая новая, необычная или сильная боль во второй половине беременности требует медицинской оценки.

Что такое «золотой час» и до какого возраста младенцу необходимо исключительно грудное молоко

Если беременная почувствовала сильную боль ночью, что ей делать?

Мой ответ однозначен. Не ждать утра.

Если во второй половине беременности возникла сильная боль в животе, особенно если она не проходит или сопровождается слабостью, головокружением либо изменением движений ребёнка, необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или 112.

Не тратьте драгоценное время на длительную переписку с врачом, ожидание ответа на сообщение или попытки самостоятельно определить причину боли.

Позвонить своему акушеру-гинекологу можно, но это не должно задерживать получение экстренной помощи.

Я также не советую женщине самостоятельно садиться за руль. При значительном внутреннем кровотечении состояние может ухудшиться очень быстро. Лучше, чтобы помощь оказывала бригада, которая может оценить состояние женщины ещё во время транспортировки.

Важно! Не нужно самостоятельно принимать обезболивающие или спазмолитические препараты в надежде, что всё пройдёт, и откладывать из-за этого обращение в больницу. И главное, госпитализация должна проводиться в родильный дом или отделение, которые находятся на наименьшем расстоянии от места, где произошла трагедия. Хочу обратиться к женщинам, которые требуют у бригады скорой помощи госпитализации именно в отдельное учреждение. Это опасно и может стоить не только матки, но иногда и жизни. Слушайте медицинских работников!

Сколько времени есть у врачей? Действительно ли счёт идёт на минуты?

Да, при тяжёлой отслойке плаценты счёт действительно может идти на минуты.

Но важно понимать, что отслойка бывает разной. Иногда она небольшая, состояние матери и ребёнка остаётся стабильным, и врачи имеют возможность проводить наблюдение.

В других случаях плацента отделяется быстро, возникает значительное кровотечение, а ребёнок практически перестаёт получать кислород. Тогда ситуация требует немедленных действий.

Не существует универсального промежутка времени, в течение которого ребёнок гарантированно будет оставаться в безопасности. Всё зависит от площади отслойки, скорости кровотечения и состояния матери и плода. Именно поэтому мы не можем позволить себе ждать появления всех классических симптомов.

Если есть подозрение на тяжёлую отслойку, диагностика, подготовка к операции и мероприятия по стабилизации состояния женщины должны проводиться одновременно.

Что обязательно нужно проверить, когда беременная жалуется на боль на позднем сроке?

Прежде всего необходимо оценить состояние самой женщины. Измерить артериальное давление, пульс, оценить сознание, цвет кожи, характер боли и напряжение матки.

Обязательно необходимо проверить сердцебиение ребёнка. Если срок беременности позволяет, проводится кардиотокография, то есть непрерывная запись сердцебиения плода и сокращений матки. Очень важно ультразвуковое исследование. Оно помогает оценить состояние плода, расположение плаценты, иногда увидеть гематому. Но есть принципиальный момент. Нормальная ультразвуковая картина не исключает отслойку плаценты. Кровь, скопившаяся за плацентой, не всегда хорошо заметна при ультразвуковом исследовании. Поэтому врач должен оценивать всю клиническую картину, а не полагаться только на заключение УЗИ.

При необходимости срочно проводятся анализы крови, определяются гемоглобин, количество тромбоцитов, показатели свёртывания крови, в частности уровень фибриногена.

При подозрении на тяжёлое кровотечение обследования не должны задерживать лечение.

Имеет ли беременная право сама настаивать на госпитализации, даже если врач считает, что причин для неё нет?

Женщина имеет полное право сообщить врачу о своих опасениях, потребовать внимательной оценки состояния, получить понятное объяснение принятого решения и обратиться за повторной медицинской оценкой.

В то же время госпитализация осуществляется по медицинским показаниям. Самого желания пациентки юридически недостаточно, чтобы требовать госпитализации при отсутствии таких показаний. Но сильная или необычная боль на позднем сроке беременности сама по себе является серьёзным основанием для неотложного обследования.

Если после осмотра врач считает, что госпитализация не нужна, женщина должна получить чёткое объяснение, почему принято именно такое решение, какие опасные состояния исключены и при каких симптомах необходимо немедленно вернуться.

Я убеждён, что в акушерстве лучше провести дополнительное обследование, чем пропустить начало опасного осложнения. Особенно когда речь идёт о боли, причина которой остаётся непонятной.

Почему при массивном кровотечении матку иногда приходится удалять?

Удаление матки является одним из самых тяжёлых решений в акушерской практике.

Врачи прекрасно понимают, что для женщины это не просто потеря органа. Это потеря возможности самостоятельно выносить будущего ребёнка, тяжёлое физическое и психологическое испытание.

Однако иногда возникает ситуация, когда сохранение матки означает подвергнуть жизнь женщины угрозе. При тяжёлой отслойке плаценты кровь может проникать в толщу стенки матки, нарушая её способность сокращаться. Одновременно массивное кровотечение способно вызвать тяжёлые нарушения свёртывания крови. В результате матка может продолжать кровоточить даже после рождения ребёнка и удаления плаценты.

Сначала врачи используют доступные методы остановки кровотечения. Если они неэффективны, а женщина продолжает терять кровь, может возникнуть необходимость в удалении матки.

Обычно такое решение принимает ответственный оперирующий акушер-гинеколог с учётом мнения операционной команды, анестезиолога, состояния пациентки и возможностей дальнейшего лечения.

В критической ситуации, когда существует непосредственная угроза жизни, решение необходимо принимать немедленно. Важно, чтобы желание сохранить орган не привело к потере драгоценного времени.

Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты

Можно ли при отслойке плаценты сохранить матку? Какие методы для этого существуют?

Да. В подавляющем большинстве случаев при отслойке плаценты матку удаётся сохранить. Само отслоение не является показанием к её обязательному удалению.

После рождения ребёнка и плаценты матка обычно сокращается, что помогает остановить кровотечение. Если этого недостаточно, применяют препараты, усиливающие сокращения матки, средства для уменьшения кровопотери, корректируют нарушения свёртывания крови.

Существуют также специальные хирургические методы. В частности, компрессионные швы, которые механически сжимают матку, перевязка сосудов, баллонная тампонада, а у отдельных стабильных пациенток применяют рентгенэндоваскулярные методы остановки кровотечения.

Выбор зависит от причины кровотечения, его интенсивности и состояния женщины.

Однако если кровотечение не останавливается, а состояние пациентки ухудшается, дальнейшие попытки сохранить матку могут стать опасными.

В таких обстоятельствах приоритетом остаётся жизнь женщины.

Перинатальный центр специализируется на различных осложнениях…

Да. Мы являемся медицинским учреждением III уровня, то есть самого высокого уровня перинатальной помощи. Здесь женщины и дети могут получить высококвалифицированную помощь даже в самых сложных ситуациях.

Специалисты Перинатального центра работают с широким спектром акушерских, гинекологических и экстрагенитальных патологий. Экстрагенитальные — это заболевания других органов и систем, которые могут осложнять течение беременности. В целом речь идёт об угрозе выкидыша, многоводии или маловодии, предлежании плаценты, гестационном диабете, акушерских кровотечениях, аномалиях родовой деятельности. Есть и многие другие состояния, которые влияют на течение беременности, родов и здоровье как женщины, так и ребёнка.

Отдельное направление нашей работы — выхаживание детей с перинатальной патологией. Среди них и преждевременно родившиеся малыши с экстремально низкой массой тела.

В целом, если беременность протекает с осложнениями или существует риск преждевременных либо сложных родов, женщина должна наблюдаться и рожать в специализированном учреждении III уровня.

Этот принцип касается не только акушерства. Он действует и в других направлениях медицины: кардиологии, эндокринологии и любых других. Логика Министерства здравоохранения проста. Если случай сложный и существует высокий риск для жизни или качества жизни пациента, человека необходимо направить туда, где работают специалисты, которые значительно чаще сталкиваются с подобными осложнениями. Такие учреждения располагают большими возможностями и современным оборудованием для точной диагностики и лечения.

Знаю, что в Перинатальном центре проводят органосохраняющие операции, в том числе при ещё одной довольно распространённой патологии — врастании плаценты. Расскажите подробнее об этой патологии и операциях, которые проводят в центре.

Да, и это направление, над которым я лично работаю уже длительное время.

Проблема врастания плаценты заключается в том, что она настолько глубоко соединяется со стенкой матки, что попытка её отделения может вызвать чрезвычайно сильное кровотечение. Ранее во многих таких случаях единственным надёжным способом спасти жизнь женщины было удаление матки.

Сегодня мы пытаемся изменить сам подход к таким операциям. Наша задача заключается не только в том, чтобы остановить кровотечение и спасти жизнь женщины, но и, по возможности, сохранить матку и шанс на будущее материнство.

Я разрабатываю собственный способ органосохраняющего хирургического лечения врастания плаценты. Его главная идея заключается в том, чтобы максимально ограничить кровоснабжение опасного участка матки ещё до начала его удаления.

Для этого предусматривается применение специального временного циркулярного шва, который выполняет роль своеобразного турникета. Если объяснить проще, мы пытаемся временно уменьшить приток крови к участку врастания плаценты, чтобы хирург мог удалить поражённые ткани в более контролируемых условиях.

После этого восстанавливается целостность матки, а временное ограничение кровоснабжения устраняется.

Принципиальная особенность моего подхода заключается именно в последовательности действий. Сначала мы пытаемся создать условия для уменьшения кровотечения, а уже затем выполняем наиболее опасный этап операции.

Я рассматриваю эту методику как перспективное направление органосохраняющей хирургии, которое требует дальнейшего клинического изучения и оценки безопасности.

Конечно, сохранить матку удается не всегда. Бывают ситуации, когда масштабы врастания, интенсивность кровотечения или состояние женщины не оставляют хирургам другого выбора, кроме ее удаления.

Но я убежден, что мы должны постоянно искать новые возможности. Ведь для женщины сохранение матки означает значительно больше, чем просто успешно проведенная операция. Это возможность в будущем снова стать матерью.

Может ли женщина забеременеть и выносить ребенка после органосохраняющей операции? Какие возможны осложнения?

Да, такая возможность существует. Если матку удалось сохранить, ее полость восстановлена и нет других причин бесплодия, женщина может забеременеть и родить ребенка. В мировой практике описаны успешные беременности после различных органосохраняющих операций по поводу врастания плаценты.

Однако необходимо понимать, что такая беременность уже относится к группе высокого риска.

Прежде всего существует опасность повторного патологического прикрепления плаценты. По данным международных исследований, повторное врастание после органосохраняющего лечения наблюдалось примерно в 12–21% последующих беременностей, хотя показатели существенно различались в зависимости от исследования.

Также возможны нарушения формирования плаценты, кровотечения, проблемы в области послеоперационного рубца, а в отдельных случаях даже разрыв матки.

Поэтому такую беременность необходимо планировать вместе с врачом. Желательно еще до зачатия оценить состояние матки, а после наступления беременности как можно раньше определить место прикрепления плаценты.

Роды должны проходить в учреждении, где есть возможность оказать высокоспециализированную акушерскую, хирургическую и реанимационную помощь.

В то же время я не хотел бы, чтобы женщины воспринимали органосохраняющую операцию как гарантию будущего материнства. Мы сохраняем возможность, но каждый последующий случай требует индивидуальной оценки.

Могут ли беременные из других регионов обращаться в Перинатальный центр Киева, если у них есть риск развития такой патологии?

Да, женщины из других регионов Украины могут обращаться в наш Перинатальный центр для консультации и определения дальнейшей тактики ведения беременности.

Особенно это касается беременных с предлежанием плаценты, подозрением на ее врастание, рубцами на матке после предыдущих операций и другими факторами высокого акушерского риска.

Мы заинтересованы в том, чтобы такие женщины попадали в специализированные учреждения не тогда, когда уже возникло массивное кровотечение, а заранее, когда есть время провести обследование, определить риски и спланировать роды.

В сложных случаях необходима совместная работа акушеров-гинекологов, специалистов ультразвуковой диагностики, анестезиологов, хирургов, неонатологов и службы крови.

При этом порядок плановой госпитализации определяется медицинскими показаниями, возможностями учреждения и действующими правилами направления пациенток.

Если же речь идет об острой боли, кровотечении или внезапном ухудшении состояния, женщина не должна самостоятельно преодолевать большое расстояние до Киева. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться за экстренной помощью по месту пребывания.

Для меня принципиально важно, чтобы сложные акушерские случаи выявлялись еще во время беременности, а не становились неожиданностью в родильном зале.

И в завершение хочу сказать одну вещь. Современная медицина имеет значительно больше возможностей спасать жизни матерей и детей, чем даже десять или двадцать лет назад. Но ни одна технология не заменит внимательного отношения к жалобам женщины, своевременной постановки диагноза и правильно организованной помощи.

Беременная не должна доказывать, что ей действительно плохо. Наша обязанность как врачей заключается в том, чтобы выслушать её, оценить опасность и сделать всё необходимое для сохранения двух жизней.