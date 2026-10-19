Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной

С того момента, как женщина узнаёт о беременности, она проходит определённый путь в медицинской системе, формализованный клиническими протоколами и пакетами медицинских гарантий. У женщин часто возникают вопросы об обязательности обменной карты или о родах в роддоме по месту регистрации. УНН попыталось разобраться в этих и других вопросах.

Первое обращение и постановка на учёт

Представим, что женщина узнала о своей беременности после положительного теста и решила обратиться к гинекологу в больнице, у которой есть договор с НСЗУ. Важно, что для такого обращения направление от семейного врача не требуется. Но договор с семейным врачом всё же стоит заключить, если его ещё нет: в дальнейшем это упростит получение бесплатных медицинских услуг.

Считается, что первый осмотр лучше всего пройти в первые 12 недель беременности. Во время такого визита врач подтвердит беременность, определит срок, соберёт анамнез и выявит возможные риски. Также обязательными являются анализы: кровь на группу и резус-фактор, общий анализ крови, анализ мочи, обследование на инфекции (ВИЧ, сифилис, гепатиты) и другие — по показаниям. Если вы обратились в больницу, у которой есть договор с НСЗУ, то все эти услуги предусмотрены пакетом медицинских гарантий по наблюдению беременности как бесплатные.

Во время визита гинеколог вносит информацию о пациентке в Электронную систему здравоохранения. Там будут содержаться и результаты анализов, скринингов и других исследований. Это даёт определённую автономность: если вы захотите сменить врача, например из-за ухудшения ситуации с безопасностью в вашем регионе, вам не нужно будет иметь при себе бумажную документацию — новый врач сможет получить всю необходимую информацию из электронных записей.

Первый триместр

Первый триместр беременности длится 13 недель. В этот период будущая мама обычно проходит первый пренатальный скрининг, который включает УЗИ, анализ крови на гормоны и оценку рисков хромосомных аномалий.

Выявление высокого риска аномалий или других отклонений в состоянии здоровья беременной или плода становится поводом для дополнительных обследований — абсолютное большинство из них по пакету медицинских гарантий являются бесплатными. Даже если в вашей больнице невозможно получить консультацию, например генетика, вас направят в ближайшую больницу, где такая возможность есть.

Второй триместр

С 14-й по 27-ю неделю включительно длится второй триместр беременности. Даже если беременность протекает нормально, визиты к врачу должны быть регулярными.

Примерно в период 18–22 недель проводится анатомическое УЗИ, во время которого подробно проверяется развитие органов ребёнка. Также важным во второй — начале третьего триместра является анализ на толерантность к глюкозе — он позволит не пропустить развитие гестационного диабета. Также важен контроль антител у резус-отрицательных женщин.

Третий триместр

С 28-й недели начинается последний, третий триместр. Визитов к врачу становится больше, а ориентировочно на 30-й неделе оформляется медицинское заключение, необходимое для оформления декретного отпуска. Что касается медицинских процедур, то примерно на 35–37-й неделе беременная должна пройти обследование на стрептококк группы B. Также проводится оценка положения плода и планирование способа родов: естественным путём или путём кесарева сечения — по показаниям.

Выбор роддома и врача

Женщина может рожать в любом роддоме, у которого есть договор с НСЗУ, — независимо от места своей регистрации или фактического проживания. При этом по пакету медицинских гарантий можно выбрать только учреждение, а не конкретного врача, у которого вы хотите рожать. Что касается выбора конкретного врача, то большинство учреждений официально предоставляют такую возможность как дополнительную платную услугу.

"Если вы не заключали договор с выбранным врачом, роды бесплатно принимает дежурная бригада", — объясняет директор киевского Перинатального центра Дмитрий Говсеев.

Никакой дополнительный договор с врачом не является обязательным для родов в том или ином роддоме. Точно так же никакой роли не играет ваше официальное место регистрации. Также не является обязательной и обменная карта.

Однако если вы рожаете преждевременно или у вас есть осложнения, то, вероятно, вас направят в ближайший Перинатальный центр (либо ещё на этапе ведения беременности, либо уже со схватками). Такие центры — это медицинские учреждения III уровня: здесь есть всё необходимое для оказания неотложной помощи как женщине, так и ребёнку: интенсивная терапия, оборудование для выхаживания недоношенных детей, хирургическое отделение и опытный персонал. В рамках пакета медицинских гарантий такая помощь также является бесплатной.

Если же всё идёт по плану, то вы можете составить план родов: выбрать обезболивание, решить, будут ли роды партнёрскими, определить условия первого контакта с ребёнком. Это также покрывается пакетом медицинских гарантий. А вот отдельная палата повышенной комфортности является дополнительной услугой, которую официально можно оплатить в большинстве государственных или коммунальных роддомов.