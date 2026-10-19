Обмінна карта, прописка, договір з лікарем: що насправді можуть вимагати пологові від вагітної

З того моменту, як жінка дізнається про вагітність, вона проходить певний шлях у медичній системі формалізований клінічними протоколами та пакетами медичних гарантій. Часто у жінок виникають питання про обов'язковість обмінної карти чи народження у пологовому за місцем реєстрації. УНН спробував розібратися в цих та інших питаннях.

Перше звернення та постановка на облік

Уявимо, що жінка дізналася про свою вагітність після позитивного тесту і вирішила звернутися до гінеколога у лікарні, яка має договір з НСЗУ. Важливим є те, що для такого звернення направлення від сімейного лікаря не потрібне. Але договір з сімейним лікарем все ж варто укласти, якщо його ще немає, надалі це спростить отримання безкоштовних медпослуг.

Вважається, що перший огляд краще за все пройти у перші 12 тижнів вагітності. Під час такого візиту лікар підтвердить вагітність, визначить термін, збере анамнез та визначить можливі ризики. Також обов'язковими є аналізи: кров на групу і резус-фактор, загальний аналіз крові, сечі, обстеження на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити) та інші за показаннями. Якщо ви звернулися до лікарні, яка має договір з НСЗУ, то пакетом медичних гарантій зі спостереження вагітності усі ці послуги передбачені, як безкоштовні.

Під час візиту гінеколог вносить інформацію про пацієнтку до Електронної системи охорони здоров'я. Там міститимуться і результати аналізів, скринінгів та інших досліджень. Це дає певну автономність: якщо ви захочете змінити лікаря, наприклад, через погіршення безпекової ситуації у вашому регіоні, то вам не потрібно буде мати при собі паперову документацію – новий лікар зможе отримати усю необхідну інформацію з електронних записів.

Перший триместр

Перший триместр вагітності триває 13 тижнів. У цей період майбутня мама зазвичай проходить перший пренатальний скринінг, який включає в себе УЗД, аналіз крові на гормони та оцінку ризиків хромосомних аномалій.

Виявлення високого ризику аномалій чи інших відхилень у стані здоров'я вагітної чи плоду стає приводом для додаткових обстежень – абсолютна більшість з них за пакетом медичних гарантій є безкоштовними. Навіть, якщо у вашій лікарні неможливо отримати консультацію, наприклад, генетика – вас спрямують до найближчої лікарні де така можливість є.

Другий триместр

З 14 по 27 тиждень включно триває другий триместр вагітності. Навіть за умов, якщо вагітність протікає нормально, візити до лікаря мають бути регулярними.

Приблизно у період 18-22 тижнів проводиться анатомічне УЗД на якому детально перевіряється розвиток органів дитини. Також важливим у період другого – початку третього триместру є аналіз на толерантність до глюкози – це дасть можливість не пропустити розвиток гестаційного діабету. Також важливим є контроль антитіл для резус-негативних жінок.

Третій триместр

З 28 тижня починається останній третій триместр. Візитів до лікаря стає більше, а орієнтовно на 30 тижні формується медичний висновок необхідний для оформлення декретної відпустки. Щодо медичних маніпуляцій то десь у період 35-37 тижнів вагітна має пройти обстеження на стрептокок групи B. Також проводиться оцінка положення плоду та планування способу пологів: природним шляхом чи шляхом кесаревого розтину за показаннями.

Вибір пологового будинку та лікаря

Жінка може народжувати в будь-якому пологовому, що має договір з НСЗУ: незалежно від свого місця реєстрації чи фактичного проживання. Водночас, за пакетом медичних гарантій обрати можна тільки заклад, а не конкретного лікаря в якого хочете народжувати. Щодо вибору конкретного лікаря – більшість закладів офіційно надають це як додаткову платну послугу.

"Якщо ви не укладали договір з обраним лікарем, пологи безкоштовно приймає чергова бригада", - пояснює директор київського Перинатального центру Дмитро Говсєєв.

Жоден додатковий договір з лікарем не є обов'язковим для народження у тому чи іншому пологовому. Так само жодної ролі не відіграє ваше офіційне місце реєстрації. Також не є обов'язковою і обмінна карта.

Однак, якщо ви народжуєте передчасно або ж має ускладнення, то ймовірно вас спрямують до найближчого Перинатального центру (або ще на етапі ведення вагітності або вже з переймами). Такі центри – це медичні заклади ІІІ рівня – тут є все необхідне для надання невідкладної допомоги, як жінці, так і дитині: інтенсивна терапія, обладнання для виходжування передчасно народжених, відділення хірургії і досвідчений персонал. За пакетом медичних гарантій така допомога також є безкоштовною.

Якщо ж все іде за планом, то ви можете скласти план пологів: обрати знеболення, вирішити чи будуть пологи партнерськими, умови першого контакту з дитиною. Це теж покривається пакетом медичних гарантій. А ось окрема покращена палата є додатковою послугою, яку офіційно можна оплатити у більшості державних чи комунальних пологових.